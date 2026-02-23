Dornwang: Trainer Neumeier geht auf Abschiedstour Der 44-Jährige ist nur noch bis zum Saisonende Chefanweiser des A-Klassisten von PM · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Hannes Neumeier ist nur noch bis Saisonende Trainer der DJK Dornwang – Foto: Sandra Kerscher

Die DJK Dornwang und Übungsleiter Hannes Neumeier gehen den eingeschlagenen Weg bis zum Saisonende gemeinsam weiter – mit voller Konzentration auf eine erfolgreiche Rückrunde. Bereits bekannt ist, dass sich die Wege im Sommer im Zuge der neuen Dornwanger Spielgemeinschaft mit dem VfR Moosthenning trennen werden.

"Von Vereinsseite wird ausdrücklich betont, dass diese Entscheidung keine gegen Hannes Neumeier ist. Vielmehr stellt sich die DJK im Rahmen der neuen Konstellation sportlich neu auf und wird künftig wieder auf ein Spielertrainer-Modell setzen. Neumeier übernahm vor zwei Jahren Verantwortung in Dornwang und entwickelte die Mannschaft kontinuierlich weiter. Trotz zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle blieb er stets ruhig und zielorientiert. In der vergangenen Spielzeit erhielt er Unterstützung durch Co-Trainer Johann Rauner, der das Trainerteam ergänzte", heißt es von Seiten der DJK Dornwang.



Mit großer Motivation ist die DJK vergangene Woche in die Vorbereitung gestartet. Auch der 44-Jährige Übungsleiter Neumeier blickt entschlossen auf die kommenden Aufgaben: "Ich möchte mit den Jungs noch viele Punkte holen. Es stehen gleich wichtige Partien an und wir werden alles investieren.“







Mit Blick auf die kommende Saison steht der Trainer einem offenen Austausch positiv gegenüber und prüft in Ruhe seine Möglichkeiten. Konkrete Entscheidungen sind noch nicht gefallen. "Ich lasse mir bewusst Zeit für meine Entscheidung. Wichtig ist mir, dass es sportlich und menschlich passt. Ab Sommer freue ich mich auf eine neue, spannende Herausforderung.“ Bis dahin gilt der volle Fokus Dornwang – gemeinsam nochmals alles raushauen in der Restrückrunde. Als Rangneunter der A-Klasse Dingolfing werden für Schmid, Kramlich & Co. in der Tabelle aber keine großen Sprünge mehr möglich sein.