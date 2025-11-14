Dornbreite will Stabilität mitnehmen – Horst setzt auf Heimstärke

Am 17. Spieltag der Landesliga Holstein gastiert der FC Dornbreite Lübeck beim formstarken Aufsteiger VfR Horst. Beide Teams müssen verletzungs- und sperrenbedingt improvisieren.

Der FC Dornbreite Lübeck reist mit einem 1:1 im Derby gegen den SC Rapid im Rücken nach Horst. Trainer Sascha Strehlau fordert für das Duell eine ähnliche Geschlossenheit wie zuletzt: „Am Samstag sind wir zu Gast beim starken Aufsteiger VfR Horst. Für uns wird es entscheidend sein, von Beginn an den Kampf anzunehmen und – wie in den vergangenen Spielen – über eine stabile Defensivleistung zu kommen. Da uns aufgrund von Gelbsperren und Verletzungen einige Spieler fehlen werden, ist es umso wichtiger, dass wir geschlossen als Team auftreten und alles investieren, um erfolgreich zu sein.“

Der Gastgeber geht mit Selbstvertrauen in die Partie. Drei Siege in Serie haben den VfR Horst auf Platz acht der Tabelle gebracht. Cheftrainer Thorben Reibe sieht sein Team dennoch vor einer hohen Hürde: „Nach drei Siegen in Folge peilen wir natürlich Sieg Nummer vier an. Uns ist bewusst, dass das keine leichte Aufgabe wird – wir treffen auf eine der Top-Fünf-Mannschaften der Liga. Trotzdem gehen wir mit Selbstbewusstsein ins Spiel, schließlich haben wir Heimrecht, und da wollen wir die drei Punkte natürlich behalten.“

Sowohl Horst als auch Dornbreite müssen ihre Startelf umbauen. Beim VfR fällt Mathis Lüchau verletzt aus, Tim Moritz sitzt eine Gelbsperre ab, weitere Spieler sind angeschlagen. Reibe betont, dass die Entscheidung über mehrere Einsätze erst kurzfristig fallen kann.

Auch beim FC Dornbreite fehlen mehrere Akteure, was die Aufgabe zusätzlich erschwert. Strehlau setzt daher auf eine geschlossene und laufstarke Mannschaftsleistung, ähnlich wie im Hinspiel, das Dornbreite im August knapp mit 1:0 gewann.

Horst mit klarem Signal – Dornbreite mit Derby-Remis im Rücken

Während Dornbreite zuletzt gegen Rapid unentschieden spielte, setzte Horst ein deutliches Ausrufezeichen: Beim 3:0-Auswärtssieg in Todesfelde traf Tim Jeske doppelt, zuvor hatte Lennart Dora die Führung besorgt. Der Aufsteiger hat damit bewiesen, dass er auch gegen etablierte Landesligisten mithalten kann.

Beide Teams liegen vor dem Spieltag nur fünf Punkte auseinander – daraus ergibt sich ein Duell auf Augenhöhe zwischen zwei formstarken Mannschaften.