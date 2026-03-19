Dornbreite will nach turbulenten Wochen wieder dreifach punkten

– Foto: Rocco Bartsch

Nach einer 3:4-Niederlage gegen VfB Lübeck II und einem 4:4 bei Eichholzer SV steht für den FC Dornbreite Lübeck am Samstag ein Heimspiel gegen den TSV Bargteheide auf dem Programm.

„Am Wochenende haben wir ein Heimspiel. Wir haben in den letzten beiden Spielen erhebliche Nehmerqualität gezeigt, nun wollen wir unsere Fehler minimieren, die gleiche Leidenschaft an den Tag legen und uns als Team mit 3 Punkten belohnen“, sagt Dornbreite-Trainer Sascha Strehlau. Verzichten muss er dabei auf den gesperrten Fynn Auschra sowie auf Furkan Kalfa.

TSV Bargteheide-Trainer Michel Wohlert erklärt: „Dornbreite ist eine sehr reife Mannschaft. Im Hinspiel haben sie uns brutal für unsere Fehler bestraft. Nach schweren letzten Wochen wollen wir langsam aber wieder in die Spur finden und die Punkte mitnehmen.“