Dornbreite will nach turbulenten Wochen wieder dreifach punkten

Nach einer 3:4-Niederlage gegen VfB Lübeck II und einem 4:4 bei Eichholzer SV steht für den FC Dornbreite Lübeck am Samstag ein Heimspiel gegen den TSV Bargteheide auf dem Programm.
„Am Wochenende haben wir ein Heimspiel. Wir haben in den letzten beiden Spielen erhebliche Nehmerqualität gezeigt, nun wollen wir unsere Fehler minimieren, die gleiche Leidenschaft an den Tag legen und uns als Team mit 3 Punkten belohnen“, sagt Dornbreite-Trainer Sascha Strehlau. Verzichten muss er dabei auf den gesperrten Fynn Auschra sowie auf Furkan Kalfa.
TSV Bargteheide-Trainer Michel Wohlert erklärt: „Dornbreite ist eine sehr reife Mannschaft. Im Hinspiel haben sie uns brutal für unsere Fehler bestraft. Nach schweren letzten Wochen wollen wir langsam aber wieder in die Spur finden und die Punkte mitnehmen.“
Beide Teams liegen eng beieinander im oberen Mittelfeld der Landesliga Holstein: FC Dornbreite Lübeck auf Rang 6 mit 31 Punkten, TSV Bargteheide auf Rang 8 mit 30 Punkten. Mit nur einem Punkt Abstand trennt die beiden Mannschaften kaum etwas, was dem Duell am Samstag besondere Brisanz verleiht. Für Dornbreite ist es die Chance, nach zwei turbulenten Partien wieder dreifach zu punkten und sich im Kampf um die vorderen Tabellenplätze zu behaupten. Für Bargteheide bedeutet die Begegnung eine Möglichkeit, den Anschluss nicht zu verlieren und die Punkte aus Lübeck mitzunehmen – ein spannendes Duell ist garantiert.