Dornbreite will die weiße Weste wahren

Am Sonnabend um 13:30 Uhr kommt es in der Landesliga Holstein zum Duell zweier formstarker Mannschaften: Der Tabellendritte FC Dornbreite Lübeck empfängt mit dem SSC Hagen Ahrensburg das derzeit fünftplatzierte Team der Liga. Beide Klubs reisen mit breiter Brust in den 11. Spieltag – Dornbreite mit zuletzt vier Siegen in Serie, Hagen Ahrensburg mit einem eindrucksvollen 5:1-Auswärtserfolg in Kisdorf im Rücken.

Für die Lübecker spricht insbesondere die Heimstärke: Fünf Heimspiele, fünf Siege – an der Lohmühle hat bislang kein Gegner etwas mitnehmen können. Im jüngsten Spiel drehte die Elf von Trainer Kevin Wölk einen Rückstand in Lägerdorf und siegte mit 3:2. Matchwinner war Marc Hinze, der kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer erzielte. Die Offensive bleibt dabei ein Trumpf: Furkan Kalfa traf bislang sechs Mal in sechs Einsätzen.

Doch auch die Gäste aus Ahrensburg reisen mit Selbstvertrauen an. Der SSC ist auswärts noch ungeschlagen und kommt auf drei Siege und zwei Remis. Besonders im Fokus steht Angreifer Jakob Heinrich Bier, der mit drei Toren in der Nachspielzeit beim 5:1-Sieg in Kisdorf seine Bilanz auf nun 13 Saisontore ausbaute. Die Mannschaft von Trainer Aydin Taneli stellt mit nur zehn Gegentoren zudem die stabilste Defensive der Liga.

Ein offenes Duell zweier Mannschaften auf Augenhöhe ist zu erwarten. Dornbreite könnte mit einem Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze halten, Ahrensburg seinerseits auf Platz drei vorrücken. Viel spricht für eine Partie mit hohem Tempo und Offensivdrang auf beiden Seiten.