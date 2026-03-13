Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Dornbreite vor nächster Top-Aufgabe in Eichholz
Der FC Dornbreite Lübeck gastiert am Samstag beim Tabellendritten Eichholzer SV. Nach der knappen Derby-Niederlage gegen den VfB Lübeck II will Dornbreite nun auswärts punkten.
Der FC Dornbreite Lübeck steht am 22. Spieltag der Landesliga Holstein vor der nächsten anspruchsvollen Aufgabe. Am Samstag um 17:30 Uhr tritt das Team beim Eichholzer SV an, der aktuell Rang drei belegt.
Trainer Sascha Strehlau erwartet eine intensive Partie: „Wir treffen am Samstag auf eine weitere Truppe aus den Top drei der Liga. Wir wollen den Schwung aus dem letzten Spiel mitnehmen und uns für unseren Einsatz belohnen. Wir wissen, was uns in Eichholz erwartet und bereiten uns entsprechend vor.“
Personell muss Dornbreite dabei auf Janis Hansen verzichten. Hinter dem Einsatz von Furkan Kalfa steht zudem noch ein Fragezeichen.
Das erste Duell der beiden Teams konnte Dornbreite knapp für sich entscheiden. Am Steinrader Damm setzte sich die Mannschaft im Hinspiel mit 2:1 gegen den Eichholzer SV durch.
Während Dornbreite zuletzt eine 3:4-Niederlage gegen den VfB Lübeck II hinnehmen musste, feierte Eichholz am vergangenen Spieltag einen 3:2-Heimsieg gegen den Ratzeburger SV. Dabei traf Yasin Varol doppelt und erzielte in der 83. Minute den entscheidenden Treffer.
Dornbreite will Anschluss halten
In der Tabelle liegt Dornbreite mit 30 Punkten aus 19 Spielen aktuell auf Rang sieben. Der Eichholzer SV steht mit 36 Punkten auf Platz drei und gehört weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe. Für Dornbreite bietet sich somit die Chance, mit einem Auswärtserfolg den Abstand zu den oberen Tabellenplätzen zu verkürzen.