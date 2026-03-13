Dornbreite vor nächster Top-Aufgabe in Eichholz

Personell muss Dornbreite dabei auf Janis Hansen verzichten. Hinter dem Einsatz von Furkan Kalfa steht zudem noch ein Fragezeichen.

Trainer Sascha Strehlau erwartet eine intensive Partie: „Wir treffen am Samstag auf eine weitere Truppe aus den Top drei der Liga. Wir wollen den Schwung aus dem letzten Spiel mitnehmen und uns für unseren Einsatz belohnen. Wir wissen, was uns in Eichholz erwartet und bereiten uns entsprechend vor.“

Das erste Duell der beiden Teams konnte Dornbreite knapp für sich entscheiden. Am Steinrader Damm setzte sich die Mannschaft im Hinspiel mit 2:1 gegen den Eichholzer SV durch.

Während Dornbreite zuletzt eine 3:4-Niederlage gegen den VfB Lübeck II hinnehmen musste, feierte Eichholz am vergangenen Spieltag einen 3:2-Heimsieg gegen den Ratzeburger SV. Dabei traf Yasin Varol doppelt und erzielte in der 83. Minute den entscheidenden Treffer.

Dornbreite will Anschluss halten

In der Tabelle liegt Dornbreite mit 30 Punkten aus 19 Spielen aktuell auf Rang sieben. Der Eichholzer SV steht mit 36 Punkten auf Platz drei und gehört weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe. Für Dornbreite bietet sich somit die Chance, mit einem Auswärtserfolg den Abstand zu den oberen Tabellenplätzen zu verkürzen.