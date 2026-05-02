Dornbreite vor nächstem Härtetest in Oldesloe

– Foto: Harald Klipp

Nach der nächsten bitteren Niederlage steht der FC Dornbreite Lübeck vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Beim SV Türkspor Bad Oldesloe wartet nicht nur ein spielstarker Gegner, sondern auch die Erinnerung an das klare 0:4 aus dem Hinspiel.

In der Tabelle ist die Lage weiterhin angespannt. Mit 34 Punkten rangiert Dornbreite auf Platz zehn, nur wenige Zähler vor der Abstiegszone. Entsprechend wächst der Druck vor dem Auswärtsspiel beim SV Türkspor Bad Oldesloe, der mit 35 Punkten direkt vor den Lübeckern steht.

Der FC Dornbreite Lübeck geht mit gemischten Gefühlen in den 28. Spieltag. Die 3:4-Heimniederlage gegen den TuS Hartenholm offenbarte einmal mehr die Probleme in der Defensive, obwohl die Mannschaft von Trainer Sascha Strehlau offensiv mehrfach zurückkam. Dreimal traf Dornbreite, dreimal glich das Team zwischenzeitlich aus – und stand am Ende dennoch ohne Punkte da.

Personalsorgen und klare Warnung

Die Aufgabe wird durch personelle Ausfälle zusätzlich erschwert. „Wir treffen am Sonntag auf eine spielstarke Truppe, das heißt wir müssen gerade in der Defensive hellwach sein“, sagt Strehlau – und ergänzt: „Es werden Auschra, Göllner, Kalota und Kalfa fehlen.“

Dass der Gegner gefährlich ist, zeigte bereits das Hinspiel: Damals unterlag der FC Dornbreite Lübeck deutlich mit 0:4. Auch zuletzt ließ der SV Türkspor Bad Oldesloe beim 0:0 gegen den SSC Hagen Ahrensburg defensiv kaum etwas zu.

Für Dornbreite wird es darauf ankommen, die Balance zwischen Offensive und Absicherung zu finden – sonst droht im Saisonendspurt der nächste Rückschlag.