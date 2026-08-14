Dornbreite vor hoher Hürde beim Spitzenreiter

– Foto: Kenny Fuhrmann

Gegensätzlicher könnte die Ausgangslage kaum sein: Der SV Preußen Reinfeld hat seine ersten drei Spiele gewonnen und führt die Landesliga Holstein an, der FC Dornbreite Lübeck wartet nach zwei Partien noch auf den ersten Punkt. FCD-Trainer Denny Skwierczynski weiß um die Schwere der Aufgabe am Freitagabend.

Dornbreite steht dagegen nach zwei absolvierten Spielen bei null Punkten. Nach dem torreichen 4:7 gegen den SV Azadi Lübeck wartet die Mannschaft weiterhin auf ihr erstes Erfolgserlebnis. Dabei hatte der FCD offensiv durchaus Akzente gesetzt, offenbarte bei insgesamt zehn Gegentreffern in zwei Partien jedoch Probleme in der Defensive.

Wenn der FC Dornbreite Lübeck am Freitag um 18.45 Uhr beim SV Preußen Reinfeld antritt, trifft eine Mannschaft auf der Suche nach ihrem Rhythmus auf den aktuellen Tabellenführer der Landesliga Holstein. Reinfeld hat nach drei Begegnungen die optimale Ausbeute von neun Punkten vorzuweisen und mit 16 Treffern zugleich seine offensive Qualität unter Beweis gestellt.

Skwierczynski erwartet schwierige Aufgabe

Entsprechend groß ist der Respekt vor dem Gegner. „Wir spielen bereits am Freitag bei hoffentlich guter Atmosphäre beim fulminant in die Saison gestarteten SV Preußen Reinfeld“, sagt Skwierczynski. Der Dornbreiter Trainer spricht von einer „schwierigen Auswärtsaufgabe gegen eine eingespielte und gewachsene Mannschaft“.

Wie groß die Herausforderung wird, zeigte Reinfeld auch zuletzt. Beim Türkischen SV Lübeck gewann der Tabellenführer deutlich mit 5:0. Ben Böbs erzielte dabei drei Treffer, außerdem waren Antonius Jasmund und Luca Brügmann erfolgreich.

Dornbreite will sich von den unterschiedlichen Ausgangslagen jedoch nicht entmutigen lassen. Vielmehr geht es für Skwierczynski darum, Schritt für Schritt voranzukommen. „Für uns geht es weiterhin darum, unseren Weg zu finden und über Fleiß und Bereitschaft in die Saison zu arbeiten.“

Ein Punktgewinn beim Spitzenreiter wäre dafür ein wichtiges Signal. Die Rollen sind vor dem Anpfiff allerdings klar verteilt: Reinfeld geht nach drei Siegen als Favorit in das Freitagabendspiel, während Dornbreite erstmals in dieser Saison Zählbares mitnehmen möchte.