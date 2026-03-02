Dornbreite unterliegt in Ratzeburg deutlich

– Foto: Ostseehopper

Der FC Dornbreite Lübeck ist mit einer klaren Auswärtsniederlage in die zweite Saisonhälfte gestartet. Beim Ratzeburger SV unterlag das Team von Trainer Kevin Wölk mit 0:3.

Die Gastgeber gingen in der 18. Minute durch Michael Meier in Führung. Dornbreite fand in der Folge keinen Zugriff auf die Partie und ließ in den entscheidenden Situationen die nötige Wachsamkeit vermissen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Yanneck Holst auf 2:0 (64.). In der Schlussphase sorgte der eingewechselte Alireza Asadollahi für die endgültige Entscheidung (85.).

Sascha Strehlau ordnete die Niederlage klar ein: „Wir haben eine verdiente Niederlage hinnehmen müssen. Wir waren in den entscheidenden Momenten nicht wach genug. Nun heißt es Mund abwischen, eine gute Trainingswoche hinlegen und im Derby gegen den VfB Lübeck II die drei Punkte einfahren.“

Personell setzte Dornbreite unter anderem auf Winterneuzugang Jano Göllner, der in der Startelf stand. Offensiv fehlte es jedoch an Durchschlagskraft, um die Defensive der Ratzeburger ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

In der Tabelle rutscht Dornbreite mit 30 Punkten aus 18 Spielen auf Rang sechs ab. An der Spitze behauptet sich der SC Rapid Lübeck mit 44 Zählern vor dem VfB Lübeck II mit 41 Punkten.

Für Dornbreite richtet sich der Fokus nun auf das anstehende Derby gegen die U 21 des VfB Lübeck, das richtungsweisend für die kommenden Wochen sein dürfte.

Ratzeburger SV – FC Dornbreite Lübeck 3:0

Ratzeburger SV: Lukas Meßfeldt, Lennart Jacobsen, Yanneck Holst, Jannik Edler, Lennart Herrmann (89. Jonas Biermann), Michael Meier, Alexander Rudolph, Jonah-Noel Vogt (85. Pelle Vogel), Sören Todt (89. Andreas Paulsen), Sören Hansen (80. Sven Knuth), Lewis Vieth (68. Alireza Asadollahi) - Trainer: Bernd Todt

FC Dornbreite Lübeck: Nico Heyden, Leon Will, Simon Leu, Gianluca Jay Messina (80. Tyler Stadler), Marc Hinze, Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye, Ben Komla Afelete Galley, Jano Göllner (68. Volodymyr Pryiomov), Pleurat Bajgora (80. Marijan Lalic), Malik Kalota (73. Fynn Auschra), Bejamin-Junior Agbeto Kosi Galley - Trainer: Kevin Wölk

Schiedsrichter: Oliver Knoll

Tore: 1:0 Michael Meier (18.), 2:0 Yanneck Holst (64.), 3:0 Alireza Asadollahi (85.)