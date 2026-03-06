Dornbreite sucht Antwort auf Ratzeburg-Pleite

Die Gastgeber wollen nach der 0:3-Niederlage beim Ratzeburger SV eine klare Reaktion zeigen. Trainer Sascha Strehlau zeigte sich mit der Trainingswoche zufrieden und blickt optimistisch auf das Duell: „Wir empfangen am Samstag die U21 vom VfB Lübeck. Wir haben bisher eine gute Trainingswoche, sind selbstkritisch mit dem Spiel in Ratzeburg umgegangen und werden alles daran setzen, am Samstag im Derby erfolgreich zu sein. Aktuell sind alle Mann an Bord.“

Die Gäste reisen als Tabellenzweiter an. Mit 41 Punkten aus 19 Spielen liegt der VfB Lübeck II nur drei Zähler hinter Spitzenreiter SC Rapid Lübeck. Am vergangenen Wochenende kam die Mannschaft allerdings nicht über ein 0:0 gegen den SC Rönnau hinaus.

Dornbreite rangiert mit 30 Punkten derzeit auf Platz sechs und möchte den Anschluss an die obere Tabellenhälfte festigen. Im Hinspiel musste sich Dornbreite in Lübeck mit 2:4 geschlagen geben.

Chance auf ein Zeichen im Derby

Das Stadtduell bietet Dornbreite die Gelegenheit, nach dem Rückschlag in Ratzeburg ein Zeichen zu setzen. Gleichzeitig kann der VfB Lübeck II mit einem Auswärtssieg den Druck auf Tabellenführer Rapid Lübeck aufrechterhalten.

Damit treffen zwei Teams mit unterschiedlichen Ausgangslagen, aber großen Ambitionen im Lübecker Derby aufeinander.