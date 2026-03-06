Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dornbreite sucht Antwort auf Ratzeburg-Pleite
Der FC Dornbreite Lübeck empfängt am Samstagabend die U21 des VfB Lübeck. Nach der Niederlage in Ratzeburg will Dornbreite im Stadtduell eine Reaktion zeigen.
Der FC Dornbreite Lübeck steht am 21. Spieltag der Landesliga Holstein vor einem wichtigen Derby. Am Samstag um 17 Uhr gastiert der VfB Lübeck II am Steinrader Damm.
Die Gastgeber wollen nach der 0:3-Niederlage beim Ratzeburger SV eine klare Reaktion zeigen. Trainer Sascha Strehlau zeigte sich mit der Trainingswoche zufrieden und blickt optimistisch auf das Duell: „Wir empfangen am Samstag die U21 vom VfB Lübeck. Wir haben bisher eine gute Trainingswoche, sind selbstkritisch mit dem Spiel in Ratzeburg umgegangen und werden alles daran setzen, am Samstag im Derby erfolgreich zu sein. Aktuell sind alle Mann an Bord.“
Spitzenteam aus Lübeck zu Gast
Die Gäste reisen als Tabellenzweiter an. Mit 41 Punkten aus 19 Spielen liegt der VfB Lübeck II nur drei Zähler hinter Spitzenreiter SC Rapid Lübeck. Am vergangenen Wochenende kam die Mannschaft allerdings nicht über ein 0:0 gegen den SC Rönnau hinaus.
Dornbreite rangiert mit 30 Punkten derzeit auf Platz sechs und möchte den Anschluss an die obere Tabellenhälfte festigen. Im Hinspiel musste sich Dornbreite in Lübeck mit 2:4 geschlagen geben.
Chance auf ein Zeichen im Derby
Das Stadtduell bietet Dornbreite die Gelegenheit, nach dem Rückschlag in Ratzeburg ein Zeichen zu setzen. Gleichzeitig kann der VfB Lübeck II mit einem Auswärtssieg den Druck auf Tabellenführer Rapid Lübeck aufrechterhalten.
Damit treffen zwei Teams mit unterschiedlichen Ausgangslagen, aber großen Ambitionen im Lübecker Derby aufeinander.