Dornbreite rettet sich mit Gala zum Klassenerhalt FC Dornbreite Lübeck schlägt den TSV Pansdorf deutlich mit 4:1 und springt am letzten Spieltag ans rettende Ufer von ck · Heute, 08:58 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ostseehopper

Der FC Dornbreite Lübeck liefert im entscheidenden Saisonspiel die erhoffte Antwort. Mit einer furiosen ersten Halbzeit und vier Treffern vor der Pause sichert sich die Mannschaft von Sascha Strehlau den Klassenerhalt in der Landesliga Holstein.

Der FC Dornbreite Lübeck hat dem enormen Druck am letzten Spieltag standgehalten und sich mit einem überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen den TSV Pansdorf den Klassenerhalt gesichert. Nach Wochen voller Rückschläge zeigte die Mannschaft von Trainer Sascha Strehlau genau im entscheidenden Moment ihre vielleicht stärkste Saisonleistung. Von Beginn an war zu spüren, dass es für Dornbreite um alles ging. Bereits nach sieben Minuten brachte Marcel Nagel die Gastgeber in Führung und sorgte früh für Energie auf dem Platz. Zwar gelang Timon Werda nach einer halben Stunde der zwischenzeitliche Ausgleich, doch die Reaktion der Lübecker fiel eindrucksvoll aus.

Innerhalb von nur vier Minuten stellte Dornbreite die Partie noch vor der Pause entscheidend auf Sieg. Erst traf Gianluca Jay Messina zum 2:1 (38.), ehe Marcel Nagel nur eine Minute später erhöhte. Den Schlusspunkt einer furiosen ersten Halbzeit setzte erneut Messina mit dem Treffer zum 4:1 in der 42. Minute. „Wir mussten gewinnen, das war uns von vorne herein bewusst“, sagte Strehlau nach der Partie. „Die Truppe hat es von Beginn an so umgesetzt, wie man es sich wünscht. Glückwunsch an die gesamte Truppe! Wir genießen und feiern!“