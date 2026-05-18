Dornbreite rettet sich mit Gala zum Klassenerhalt

Der FC Dornbreite Lübeck liefert im entscheidenden Saisonspiel die erhoffte Antwort. Mit einer furiosen ersten Halbzeit und vier Treffern vor der Pause sichert sich die Mannschaft von Sascha Strehlau den Klassenerhalt in der Landesliga Holstein.
Der FC Dornbreite Lübeck hat dem enormen Druck am letzten Spieltag standgehalten und sich mit einem überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen den TSV Pansdorf den Klassenerhalt gesichert. Nach Wochen voller Rückschläge zeigte die Mannschaft von Trainer Sascha Strehlau genau im entscheidenden Moment ihre vielleicht stärkste Saisonleistung.
Von Beginn an war zu spüren, dass es für Dornbreite um alles ging. Bereits nach sieben Minuten brachte Marcel Nagel die Gastgeber in Führung und sorgte früh für Energie auf dem Platz. Zwar gelang Timon Werda nach einer halben Stunde der zwischenzeitliche Ausgleich, doch die Reaktion der Lübecker fiel eindrucksvoll aus.
Innerhalb von nur vier Minuten stellte Dornbreite die Partie noch vor der Pause entscheidend auf Sieg. Erst traf Gianluca Jay Messina zum 2:1 (38.), ehe Marcel Nagel nur eine Minute später erhöhte. Den Schlusspunkt einer furiosen ersten Halbzeit setzte erneut Messina mit dem Treffer zum 4:1 in der 42. Minute.
„Wir mussten gewinnen, das war uns von vorne herein bewusst“, sagte Strehlau nach der Partie. „Die Truppe hat es von Beginn an so umgesetzt, wie man es sich wünscht. Glückwunsch an die gesamte Truppe! Wir genießen und feiern!“
Der TSV Pansdorf dagegen verabschiedete sich mit einer weiteren Enttäuschung aus der Saison. Nach ordentlichem Saisonverlauf verlor die Mannschaft von Trainer Hendrik Block in den entscheidenden Wochen spürbar an Stabilität und kassierte nun auch am letzten Spieltag eine deutliche Niederlage.
Zusätzlich erschwerte die Rote Karte gegen Marcel Venzke nach einer Stunde die Aufgabe der Gäste weiter. Zu diesem Zeitpunkt war die Partie allerdings längst entschieden.
Entsprechend selbstkritisch fiel die Analyse von Block aus: „Leider schenken wir die Saison in den letzten vier Wochen her und schaffen es nicht, die richtige Spannung und Einstellung bei den Jungs rauszuholen. Ich hätte mir gewünscht, dass uns das als Team gelingt.“ Gleichzeitig gratulierte der Trainer fair dem Gegner: „Glückwunsch an Dornbreite für den Klassenerhalt.“
Durch den Sieg beendet der FC Dornbreite Lübeck die Saison mit 38 Punkten auf Rang zwölf und rettet sich aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem punktgleichen SC Rönnau.
FC Dornbreite Lübeck – TSV Pansdorf 4:1
FC Dornbreite Lübeck: Nico Heyden, Leon Will (46. Tyler Stadler), Simon Leu, Janis Hansen (46. Ben Komla Afelete Galley), Luca Ole Grotkopp, Marcel Nagel, Gianluca Jay Messina (80. Marijan Lalic), Marc Hinze, Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye, Pleurat Bajgora (73. Hendrik Heinrich), Volodymyr Pryiomov - Trainer: Sascha Strehlau
TSV Pansdorf: Jan Hecht, Marcel Venzke, Paul Manthe, Etienne Noel Grimm, Paul Julian Meins (73. Jason Lange), Nick Zubke, Oliwier Jacek Szarszewski, Malte Villbrandt (66. Jonas Timon Kröger), Timon Werda (79. Mika Hansen), Jannik Schoer (46. Kai Hahn), Ole Westfahl (46. Christoph Schnell) - Trainer: Hendrik Block
Schiedsrichter: Jörn Göttsch
Tore: 1:0 Marcel Nagel (7.), 1:1 Timon Werda (30.), 2:1 Gianluca Jay Messina (38.), 3:1 Marcel Nagel (39.), 4:1 Gianluca Jay Messina (42.)
Rot: Marcel Venzke (63./TSV Pansdorf/)