Dornbreite nimmt nächsten Anlauf auf die ersten Punkte

– Foto: Reiner Stöter

Drei Spiele, drei Niederlagen: Der FC Dornbreite Lübeck wartet in der Landesliga Holstein noch auf sein erstes Erfolgserlebnis. Im Nachholspiel beim Türkischen SV Lübeck soll am Mittwochabend der nächste Schritt gelingen. Einfach wird das gegen den von Trainer Denny Skwierczynski hoch eingeschätzten Aufsteiger allerdings nicht.

Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Serkan Rinal zuletzt eine Reaktion auf die deutliche 0:5-Niederlage gegen Preußen Reinfeld. Beim Oberliga-Absteiger Eutin 08 setzte sich der Türkische SV mit 2:1 durch. Nach zwei Eigentoren auf beiden Seiten erzielte Enes Dagli in der 66. Minute den entscheidenden Treffer.

Für den FC Dornbreite Lübeck bietet sich am Mittwochabend die nächste Gelegenheit, die ersten Punkte der Saison einzufahren. Um 19.30 Uhr gastiert der FCD im Nachholspiel des 1. Spieltags beim Türkischen SV Lübeck. Während Dornbreite nach drei Begegnungen noch ohne Zähler dasteht, hat der Aufsteiger aus seinen bislang zwei absolvierten Partien drei Punkte geholt.

Dornbreite macht der Auftritt in Reinfeld Mut

Beim FCD ist die bisherige Punkteausbeute ernüchternd. Drei Niederlagen und 7:13 Tore bedeuten aktuell Rang 15. Allerdings zeigte die Mannschaft zuletzt beim Spitzenreiter SV Preußen Reinfeld, dass sie auch mit einem der stärksten Teams der Liga mithalten kann. Dornbreite drehte einen frühen Rückstand durch Treffer von Gianluca Messina und Julian Albrecht zwischenzeitlich in eine 2:1-Führung, musste sich am Ende aber mit 2:3 geschlagen geben.

Genau an diesen Auftritt möchte Skwierczynski nun anknüpfen. „Unser Weg führt uns im Nachholspiel vom ersten Spieltag am Mittwochabend zu dem stark einzuschätzenden Aufsteiger vom Türkischen SV. Die Mannschaft verfügt über eine hohe Qualität und wird in der Landesliga eine sehr gute Rolle spielen.“

Trotz des Respekts vor dem Gegner richtet der Trainer den Blick vor allem auf seine eigene Mannschaft: „Wir wollen an die über weite Strecken ordentliche Leistung aus dem letzten Spiel in Reinfeld anknüpfen und uns weiter stabilisieren.“

Nach drei knappen beziehungsweise torreichen Niederlagen geht es für Dornbreite nun darum, einen ordentlichen Auftritt erstmals auch mit Punkten zu belohnen. Ein Erfolg im Lübecker Duell würde nicht nur das Tabellenkonto eröffnen, sondern dem FCD vor den kommenden Aufgaben auch dringend benötigten Rückenwind geben.