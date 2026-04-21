Dornbreite geht unter

Früher Rückschlag, Unterzahl und kaum Gegenwehr: Der FC Dornbreite Lübeck erlebt beim SSC Hagen Ahrensburg einen gebrauchten Tag. Die Gastgeber nutzen ihre Überzahl konsequent und feiern einen klaren Heimsieg.
Der FC Dornbreite Lübeck hat im Auswärtsspiel beim SSC Hagen Ahrensburg eine klare 0:5-Niederlage hinnehmen müssen. Dabei begann die Partie aus Sicht der Mannschaft von Trainer Sascha Strehlau zunächst ordentlich, ehe ein Platzverweis die Begegnung kippte. „Wir sind gut im Spiel und bestrafen uns mal wieder selbst durch eine rote Karte und den anschließenden Elfmeter“, sagte Strehlau.
Den fälligen Strafstoß verwandelte Jakob Heinrich Bier in der 29. Minute zur Führung für den SSC Hagen Ahrensburg. Nur wenige Minuten später erhöhte Alexander Kordys (34.) und stellte früh die Weichen auf Sieg. Dornbreite fand in Unterzahl kaum noch Zugriff auf das Spiel.
Nach der Pause setzte sich das Bild fort. Die Gastgeber blieben dominant und bauten ihre Führung weiter aus. Kai Pohlmann traf kurz nach Wiederanpfiff zum 3:0 (47.), ehe Hannes Gregor Kretzschmar (67.) und Raphael Reifschneider (73.) das Ergebnis in die Höhe schraubten.
Für Dornbreite ist die Niederlage ein weiterer Rückschlag im Saisonendspurt. „Aktuell ist der Wurm bei uns drinnen. Nun heißt es, die richtigen Entscheidungen zu treffen“, erklärte Strehlau, der den Blick bereits nach vorne richtet. Die kommende Trainingswoche soll genutzt werden, um sich auf das richtungsweisende Duell mit TuS Hartenholm vorzubereiten: „Jeder ist gefragt und das Wort Mentalität wird Priorität genießen.“
SSC Hagen Ahrensburg – FC Dornbreite Lübeck 5:0
SSC Hagen Ahrensburg: Henrik Dierk, David Kyas, Christopher Herklotz, Alexander Kordys (63. Raphael Reifschneider), Hannes Gregor Kretzschmar (80. Jirko Kroening Nöthling), Jakob Heinrich Bier, Marc Misselhorn, Leo Zerbe, Julius Frederic Daniel Schneider (84. Tolga Can James Dogan), Rico Pohlmann, Jurek Keller - Trainer: Aydin Taneli
FC Dornbreite Lübeck: Mustafa Bayirci, Leon Will, Simon Leu, Janis Hansen, Hendrik Heinrich, Marcel Nagel, Gianluca Jay Messina (64. Volodymyr Pryiomov), Marc Hinze (71. Marijan Lalic), Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye, Ben Komla Afelete Galley, Jano Göllner - Trainer: Sascha Strehlau
Schiedsrichter: Simon Schmeling - Zuschauer: 67
Tore: 1:0 Jakob Heinrich Bier (29. Foulelfmeter), 2:0 Alexander Kordys (34.), 3:0 Kai Pohlmann (47.), 4:0 Hannes Gregor Kretzschmar (67.), 5:0 Raphael Reifschneider (73.)