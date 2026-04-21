Dornbreite geht unter

– Foto: Harald Klipp

Früher Rückschlag, Unterzahl und kaum Gegenwehr: Der FC Dornbreite Lübeck erlebt beim SSC Hagen Ahrensburg einen gebrauchten Tag. Die Gastgeber nutzen ihre Überzahl konsequent und feiern einen klaren Heimsieg.

Der FC Dornbreite Lübeck hat im Auswärtsspiel beim SSC Hagen Ahrensburg eine klare 0:5-Niederlage hinnehmen müssen. Dabei begann die Partie aus Sicht der Mannschaft von Trainer Sascha Strehlau zunächst ordentlich, ehe ein Platzverweis die Begegnung kippte. „Wir sind gut im Spiel und bestrafen uns mal wieder selbst durch eine rote Karte und den anschließenden Elfmeter“, sagte Strehlau.

Den fälligen Strafstoß verwandelte Jakob Heinrich Bier in der 29. Minute zur Führung für den SSC Hagen Ahrensburg. Nur wenige Minuten später erhöhte Alexander Kordys (34.) und stellte früh die Weichen auf Sieg. Dornbreite fand in Unterzahl kaum noch Zugriff auf das Spiel.