Dornbreite feiert den ersehnten ersten Sieg FC Dornbreite Lübeck gewinnt das Nachholspiel beim Türkischen SV mit 3:2 – Julian Albrecht trifft doppelt von ck · Heute, 10:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harald Klipp

Der Knoten ist geplatzt: Nach drei Niederlagen zum Saisonstart holt der FC Dornbreite Lübeck die ersten Punkte in der Landesliga Holstein. Beim Türkischen SV Lübeck setzt sich die Mannschaft von Trainer Denny Skwierczynski in einem umkämpften Stadtduell mit 3:2 durch. Nach dem Anschlusstreffer müssen die Gäste allerdings bis zum Schluss zittern.

Der FC Dornbreite Lübeck hat sich für einen couragierten Auftritt belohnt und im vierten Saisonspiel den ersten Sieg eingefahren. Im Nachholspiel des 1. Spieltags gewann der FCD beim Türkischen SV Lübeck mit 3:2. Mann des Abends war Julian Albrecht, der die Gäste mit zwei Treffern auf die Siegerstraße brachte. In einer lange ausgeglichenen Begegnung musste Dornbreite zunächst Geduld beweisen. Die Mannschaft von Denny Skwierczynski hielt kämpferisch dagegen und schlug kurz vor der Pause zu. Albrecht erzielte in der 42. Minute das 1:0 und sorgte dafür, dass der FCD erstmals an diesem Abend mit einem Vorteil in die Kabine ging.

„Es war unter besonderer Flutlichtatmosphäre ein zu jeder Zeit spannendes und auch faires Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe“, bilanzierte Skwierczynski. Seine Mannschaft sei „von Beginn an leidenschaftlich“ aufgetreten und habe „insbesondere kämpferisch über weite Strecken überzeugen können“. Drei Tore innerhalb von fünf Minuten Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse. Mehmet Aynaci benötigte für den Türkischen SV Lübeck nur wenige Augenblicke, um zum 1:1 auszugleichen (46.). Doch Dornbreite ließ sich davon nicht aus der Bahn werfen und antwortete umgehend.