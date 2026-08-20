Dornbreite feiert den ersehnten ersten Sieg

Der Knoten ist geplatzt: Nach drei Niederlagen zum Saisonstart holt der FC Dornbreite Lübeck die ersten Punkte in der Landesliga Holstein. Beim Türkischen SV Lübeck setzt sich die Mannschaft von Trainer Denny Skwierczynski in einem umkämpften Stadtduell mit 3:2 durch. Nach dem Anschlusstreffer müssen die Gäste allerdings bis zum Schluss zittern.
Der FC Dornbreite Lübeck hat sich für einen couragierten Auftritt belohnt und im vierten Saisonspiel den ersten Sieg eingefahren. Im Nachholspiel des 1. Spieltags gewann der FCD beim Türkischen SV Lübeck mit 3:2. Mann des Abends war Julian Albrecht, der die Gäste mit zwei Treffern auf die Siegerstraße brachte.
In einer lange ausgeglichenen Begegnung musste Dornbreite zunächst Geduld beweisen. Die Mannschaft von Denny Skwierczynski hielt kämpferisch dagegen und schlug kurz vor der Pause zu. Albrecht erzielte in der 42. Minute das 1:0 und sorgte dafür, dass der FCD erstmals an diesem Abend mit einem Vorteil in die Kabine ging.
„Es war unter besonderer Flutlichtatmosphäre ein zu jeder Zeit spannendes und auch faires Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe“, bilanzierte Skwierczynski. Seine Mannschaft sei „von Beginn an leidenschaftlich“ aufgetreten und habe „insbesondere kämpferisch über weite Strecken überzeugen können“.
Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse. Mehmet Aynaci benötigte für den Türkischen SV Lübeck nur wenige Augenblicke, um zum 1:1 auszugleichen (46.). Doch Dornbreite ließ sich davon nicht aus der Bahn werfen und antwortete umgehend.
Nur zwei Minuten später brachte Henrik Sirmais den FCD erneut in Führung. Wiederum zwei Minuten danach war Albrecht zur Stelle und erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 (50.). Innerhalb von nur fünf Minuten nach Wiederbeginn waren damit drei Tore gefallen.
„Nachdem wir direkt nach der Pause den 1:1-Ausgleich hinnehmen mussten, haben wir eine tolle Reaktion gezeigt und sind mit einem schnellen Doppelschlag mit 3:1 in Führung gegangen“, lobte Skwierczynski. Anschließend boten sich den Gästen weitere Möglichkeiten, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. „Danach gab es weitere gute Einschussmöglichkeiten für eine vorzeitige Entscheidung, die wir allerdings ungenutzt ließen.“
Das rächte sich beinahe. Der eingewechselte Ugur Dagli verkürzte in der 77. Minute auf 2:3 und eröffnete damit eine spannende Schlussphase. Der Türkische SV drängte auf den Ausgleich, während Dornbreite seinen knappen Vorsprung verteidigen musste.
„Nach dem 2:3-Anschlusstreffer und der anschließenden Drangphase des Türkischen SV mussten wir dann die eine oder andere Situation mit etwas Glück und gutem Defensivverhalten überstehen, wie es so oft im Fußball vorkommt“, erklärte Skwierczynski.
Am Ende hielt die Führung – und die Erleichterung beim FCD war entsprechend groß. „Unter dem Strich haben wir aber letztendlich ganz bestimmt nicht unverdient gewonnen und freuen uns sehr über drei wichtige Punkte.“
Mit dem Erfolg verlässt Dornbreite die punktlose Gruppe am Tabellenende und steht nach vier Spielen mit drei Zählern auf Rang elf. Zum von Skwierczynski angesprochenen Geschehen nach dem Abpfiff machte der Trainer keine näheren Angaben: „Zu etwaigen Vorkommnissen nach dem Spiel äußere ich mich jetzt nicht weiter. Das wird sicherlich sauber aufgeklärt werden.“
Türkischer SV Lübeck – FC Dornbreite Lübeck 2:3
Türkischer SV Lübeck: Mustafa Bayirci, Mehmet Aynaci, Hayri Akcasu, Enes Dagli, Sergen Tarim, Rafique Dwaah, Eray Korkmaz, Efe Emrah Gökgöz (52. Ali Osman Karatas), Ali Taha (56. Ugur Dagli), Abdullah Abou Rashed, Furkan Kalfa - Trainer: Serkan Rinal
FC Dornbreite Lübeck: Nico Heyden, Simon Leu, Fynn Auschra, Marc Hinze, Jano Göllner, Julian Albrecht, Henrik Sirmais (91. Lennart Herrmann), Michael Meier, Jan-Ole Benthien, Gianluca Messina, Kevin Hermann - Trainer: Denny Skwierczynski
Schiedsrichter: Khaled El-Rifai (Lübeck)
Tore: 0:1 Julian Albrecht (42.), 1:1 Mehmet Aynaci (46.), 1:2 Henrik Sirmais (48.), 1:3 Julian Albrecht (50.), 2:3 Ugur Dagli (77.)