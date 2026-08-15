Dornbreite ärgert den Spitzenreiter – und bleibt punktlos Der FC Dornbreite Lübeck dreht in Reinfeld zunächst einen frühen Rückstand, verliert beim Tabellenführer aber mit 2:3. Nach drei Spielen wartet der FCD weiter auf den ersten Punkt. von red · Heute, 12:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ismail Yesilyurt

Der FC Dornbreite Lübeck liefert dem makellos gestarteten SV Preußen Reinfeld einen engen Kampf und führt zwischenzeitlich sogar mit 2:1. Doch ein Gegentreffer unmittelbar vor der Pause und Felix Kabens zweites Tor entscheiden die Partie zugunsten des Tabellenführers. FCD-Trainer Denny Skwierczynski sieht trotz der dritten Niederlage auch Positives.

Der FC Dornbreite Lübeck muss weiter auf die ersten Punkte der neuen Saison warten. Am 4. Spieltag der Landesliga Holstein unterlag die Mannschaft von Trainer Denny Skwierczynski beim SV Preußen Reinfeld knapp mit 2:3. Anders als beim wilden 4:7 gegen Azadi Lübeck präsentierte sich der FCD beim Spitzenreiter jedoch deutlich stabiler und brachte die Gastgeber in Bedrängnis. Dabei erwischte Reinfeld den besseren Start. Bereits in der sechsten Minute brachte Felix Kaben die Mannschaft von Trainer Axel Junker mit 1:0 in Führung. Dornbreite ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken – und drehte die Begegnung innerhalb von nur drei Minuten. Zunächst glich Gianluca Messina in der 16. Minute aus, ehe Julian Albrecht (19.) sogar das 2:1 für die Gäste erzielte.

Böbs trifft zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt Die Führung hielt bis unmittelbar vor dem Pausenpfiff. Dann schlug Reinfeld zurück: Ben Böbs erzielte in der 45. Minute das 2:2 und nahm Dornbreite damit den Vorsprung mit in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Kaben, der in der 56. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends das 3:2 markierte. Weitere Tore fielen nicht mehr. Reinfeld brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und setzte seinen perfekten Saisonstart fort. Nach vier Spielen steht der Oberliga-Absteiger bei zwölf Punkten und 19:6 Toren an der Tabellenspitze.