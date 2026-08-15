Dornbreite ärgert den Spitzenreiter – und bleibt punktlos

Der FC Dornbreite Lübeck liefert dem makellos gestarteten SV Preußen Reinfeld einen engen Kampf und führt zwischenzeitlich sogar mit 2:1. Doch ein Gegentreffer unmittelbar vor der Pause und Felix Kabens zweites Tor entscheiden die Partie zugunsten des Tabellenführers. FCD-Trainer Denny Skwierczynski sieht trotz der dritten Niederlage auch Positives.
Der FC Dornbreite Lübeck muss weiter auf die ersten Punkte der neuen Saison warten. Am 4. Spieltag der Landesliga Holstein unterlag die Mannschaft von Trainer Denny Skwierczynski beim SV Preußen Reinfeld knapp mit 2:3. Anders als beim wilden 4:7 gegen Azadi Lübeck präsentierte sich der FCD beim Spitzenreiter jedoch deutlich stabiler und brachte die Gastgeber in Bedrängnis.
Dabei erwischte Reinfeld den besseren Start. Bereits in der sechsten Minute brachte Felix Kaben die Mannschaft von Trainer Axel Junker mit 1:0 in Führung. Dornbreite ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken – und drehte die Begegnung innerhalb von nur drei Minuten. Zunächst glich Gianluca Messina in der 16. Minute aus, ehe Julian Albrecht (19.) sogar das 2:1 für die Gäste erzielte.
Die Führung hielt bis unmittelbar vor dem Pausenpfiff. Dann schlug Reinfeld zurück: Ben Böbs erzielte in der 45. Minute das 2:2 und nahm Dornbreite damit den Vorsprung mit in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Kaben, der in der 56. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends das 3:2 markierte.
Weitere Tore fielen nicht mehr. Reinfeld brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und setzte seinen perfekten Saisonstart fort. Nach vier Spielen steht der Oberliga-Absteiger bei zwölf Punkten und 19:6 Toren an der Tabellenspitze.
„Wir gewinnen 3:2 und erleben dabei ein Spiel mit allem, was Fußball ausmacht“, sagte Reinfelds Co-Trainer Ronny Boelke. Seine Mannschaft habe sich nach dem entscheidenden Treffer „in jede Aktion reingeworfen und diesen Sieg gemeinsam über die Zeit gebracht“. Sein Fazit: „Genau solche Spiele schweißen zusammen und tun einfach gut.“
Auf der anderen Seite blieb die Enttäuschung über den verpassten Punktgewinn. „Wir haben am Freitagabend eine 2:3-Niederlage bei Preußen 09 Reinfeld einstecken müssen und sind zuallererst natürlich absolut enttäuscht über das Ergebnis, aber zugleich mit dem Auftritt der Mannschaft insgesamt nicht unzufrieden“, erklärte Skwierczynski.
Der Trainer weiß allerdings auch, dass der ordentliche Auftritt allein nicht reicht. Nach drei absolvierten Spielen steht Dornbreite weiterhin bei null Punkten und 7:13 Toren. „Nichtsdestotrotz ist uns bewusst, dass wir uns in bestimmten Bereichen klar verbessern müssen und uns insgesamt auch hinsichtlich Klarheit noch deutlich steigern müssen“, sagte Skwierczynski.
Trotz des Fehlstarts bleibt der Coach zuversichtlich: „Wir sind positiv gestimmt, dass wir uns die wichtigen Themen nach und nach gemeinsam erarbeiten und besser werden.“ Der Auftritt beim Spitzenreiter liefert dafür zumindest Argumente – die ersten Punkte müssen allerdings möglichst bald folgen.
SV Preußen Reinfeld – FC Dornbreite Lübeck 3:2
SV Preußen Reinfeld: Daniel Marco, Christoph Böckelmann (46. Guy-Aaron Batchadji), Tim Vogel (72. Henry Lennox Wyludda), Ben Böbs, Marwin Miljic, Luca Brügmann (72. Lasse Berger), Marcel Möller, Kamel Ejleh (80. Mohammed Al Ali), Dominik Möller, Felix Kaben (72. Michel Beckmann), Antonius Jasmund - Trainer: Axel Junker
FC Dornbreite Lübeck: Nico Heyden, Simon Leu, Fynn Auschra, Lennart Herrmann (65. Tyler Stadler), Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye, Julian Albrecht, Henrik Sirmais, Jannik Edler, Jan-Ole Benthien, Gianluca Messina, Kevin Hermann (78. Hendrik Heinrich) - Trainer: Denny Skwierczynski
Schiedsrichter: Jan-Malte Ganz
Tore: 1:0 Felix Kaben (6.), 1:1 Gianluca Messina (16.), 1:2 Julian Albrecht (19.), 2:2 Ben Böbs (45.), 3:2 Felix Kaben (56.)