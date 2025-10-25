Dornbergs Trainer Jens Horstmann warnt davor, Delbrück zu unterschätzen

Bielefeld. Der TuS Dornberg bekommt es am Sonntag mit dem aus der Westfalenliga abgestiegenen Delbrücker SC zu tun. Mit den Gästen kommt auch ein bekannter Ex-Armine in die Bipa-Sportarena.

Seit 2018 coacht Detlev Dammeier den Delbrücker SC. Aber nur noch bis zum Sommer, dann übernimmt der ehemalige Kaunitzer Cheftrainer Maik Uffelmann, wie der Klub vor einiger Zeit bekannt gab.

Mit diesen Dingen beschäftigt sich Dornbergs Trainer Jens Horstmann im Vorfeld zu dem Duell am Sonntag eher weniger. Mit dem Gegner an sich aber sehr wohl.

Drei Dornberger Spieler fallen aus

„Ich glaube, Delbrück ist fußballerisch stärker, als die Tabelle es aktuell aussagt. Das Team hat Qualität, aber vermutlich fehlt momentan ein bisschen das Selbstvertrauen“, sagt Horstmann mit Blick auf die bisher 15 geschossenen DSC-Tore.

Delbrück steht mit 13 Punkten auf Rang zehn, der TuS Dornberg hat 18 Zähler und ist aktuell auf Platz sechs zu finden. Für seinen TuS wünscht sich Horstmann, dass er wieder mehr Konstanz in sein Spiel bekommt. Das könnte Sonntag helfen, denn: „Ich glaube, das wird ein schwerer Brocken.“

Personell sieht es bei den Dornbergern unverändert gut aus. Weiterhin ausfallen werden allerdings Jannis Bölt wegen eines Bänderrisses, Mirco Felske und Tobias Schröder.

