Dornbergs Torwart Joschka Leier verhindert für Dornberg Schlimmeres

TuS-Trainer Jens Horstmann hatte schon vor dem Spiel gemahnt, dass seine Mannschaft zu viele Gegentore kassieren würde. Zuletzt war es jedoch häufig so, dass die Dornberger Offensive das ausbügeln konnte.

Die Dornberger gingen mit vier Startelf-Änderungen im Vergleich zur 3:4-Niederlage gegen den TuS Lohe in das Spiel beim Delbrücker SC. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen bereits nach vier Minuten in Führung. Davon erholte sich der TuS im restlichen Verlauf des Spiels nicht wirklich.

Dornberg hat eigene Torabschlüsse, nutzt sie aber nicht

In Delbrück war es anders. „Das war jetzt das sechste Spiel in Folge, in dem wir ein frühes Gegentor kriegen, das ist unfassbar“, grantelte Horstmann. Und der Unmut des Trainers war durchaus nachvollziehbar. „Das musst du dir so vorstellen, als wären wir ein Boxer, der sich in der ersten Runde erst drei Mal selber auf die Nase haut“, veranschaulichte Horstmann die Dornberger Gefühlslage.

Zwar hatte der TuS durch Arthur Fuhrmann, Max Bartels und Dominik Kuck in der ersten Halbzeit eigene Abschlüsse, aber zwingend waren sie nicht. Die letzten 15 Minuten vor und die ersten 20 nach der Pause gehörten dem TuS.

Rote Karte gegen Dornberg wegen einer Notbremse

Nach dem Seitenwechsel hatten Clemens Bachmann und Boris Glaveski gute Möglichkeiten, nutzten sie aber nicht. Delbrück dagegen schon. Dem 2:0 (77.) folgten eine Rote Karte für Jannis Bölt wegen einer Notbremse (83.) und das 3:0 (84.).

Horstmann: „Unser Keeper Joschka Leier hat uns vor einer deutlich höheren Niederlage bewahrt, und Arthur Fuhrmann war der beste Feldspieler. Die Niederlage geht in Ordnung. Wir haben einfach zu lange gebraucht, um in Pressing-Situationen zu kommen.“

TuS Dornberg: Leier – Ernst (66. Konietzko), Schäfer, D. Kuck (66. Morgenroth), Fuhrmann, Felske (82. Youssef), Glaveski, Gashi, Margott (46. Achtereekte), Bachmann, Bartels (46. Bölt)

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