Dornbergs Spiel mit dem Feuer geht auf

Der TuS Dornberg hat trotz etlicher Ausfälle Spitzenreiter VfB Schloß Holte besiegt. Nach einem nahezu perfekten Start ins Spiel und einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung wurde es am Ende doch noch einmal spannend. Mit dem besseren Ausgang für den TuS, der letztlich 3:2 (2:1) siegte.

Nach einem Foul an Boris Glaveski verwandelte Dominik Kuck den fälligen Strafstoß souverän zur 1:0-Führung für den TuS (9.). Nick Mdoreuli baute sie in der 22. Spielminute auf 2:0 aus. Kurz vor der Pause gelang Schloß Holte der 1:2-Anschlusstreffer (41.).

Und auch sonst hatten die Gastgeber durchaus das Chancenplus, die Dornberger dafür das Glück des Tüchtigen. Der TuS kam gut aus der Kabine und erhöhte durch einen Kopfball von Clemens Bachmann nach einer Flanke des eingewechselten Mitja Schierbaum auf 3:1 (49.). In der Folge rannten die Holter vor gut 150 Zuschauern stets in Richtung Dornberger Tor.

Mal scheiterten sie an Lennard Kuck, mal trafen sie die Latte. Erst in der 82. Minute gelang den Gastgebern das 2:3. TuS-Trainer Jens Horstmann: „Wir haben stellenweise mit dem Feuer gespielt. Es war am Ende ein glücklicher Sieg.“

TuS Dornberg: L. Kuck – Schäfer, D. Kuck (90. Pytlik), Morgenroth (68. Ernst), Glaveski, Margott (46. Schierbaum), Mdoreuli (68. Stühmeier), Bölt, Bachmann (90.+1 Meiß), Bartels, Fritz