Dornberger siegen mit einem Tor des Monats

Den überzeugenden 3:0 (2:0)-Heimerfolg über SVKT Minden bezeichnete Dornbergs Trainer Jens Horstmann als einen „Start-Ziel-Sieg.“

Die Dornberger waren von Beginn an das spielbestimmende Team. Bevor es ans Jubeln ging, gab es aber zunächst einen Schreckmoment: Julian Stühmeier stand nach etwa zwei Jahren Verletzungspause erstmals wieder in der Startelf. Sein Einsatz dauerte aber nur sieben Minuten, da schoss es ihm in den Oberschenkel und er musste wieder raus.

„Zerrung, verdammt“, grantelte Stühmeier. Seine Teamkameraden waren nicht lange geschockt. Nach einem Foul an Boris Glaveski legte der sich den Ball gut 25 Meter vom Tor entfernt selbst hin und nagelte ihn wunderschön ins Tor zum 1:0 (26.).

Bachmann erhöht auf 2:0 für die Bielefelder

Und nur Sekunden später schlug es erneut im Mindener Kasten ein. Dieses Mal legte Glaveski von der Grundlinie auf Clemens Bachmann zurück, dieser bugsierte den Ball um den Gegenspieler herum zum 2:0 in die Maschen (27.). Horstmann: „Der Freistoß von Bobo war überragend, den müssten wir eigentlich zum Tor des Monats einschicken.“

In der zweiten Hälfte gehörte die erste Chance den Mindenern, genutzt haben sie sie nicht (47.). Besser machte es Henri Ernst mit einem fulminanten Schuss nach einer TuS-Ecke. 3:0 (63.). Der Dornberger Sieg hätte auch noch höher ausfallen können. René Schäfer traf die Latte (86.). Horstmann: „Ich bin total zufrieden, wir haben alles sauber verteidigt.“

TuS Dornberg: Leier – Stühmeier (7. Morgenroth), Ernst (67. Achtereekte), Schäfer, Schierbaum, D. Kuck (82. Pytlik), Glaveski, Mdoreuli (67. Gerner), Bölt, Bachmann (85. Vata), Bartels

