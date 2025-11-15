Dornberger möchten die Serie ihres Gegners knacken

Bielefeld. Der letzte Hinrundenspieltag steht für die Dornberger an. Die Reise führt den TuS zum 1. FC Nieheim in den Kreis Höxter.

Von den vergangenen vier Duellen konnten die Bielefelder drei für sich entscheiden. Ausgerechnet das jüngste Aufeinandertreffen in Nieheim hat der TuS allerdings verloren. Das ist aber schon mehr als drei Jahre her. Aktuell läuft es für die Dornberger insgesamt besser als für den 1. FCN. Mit 22 Punkten steht der TuS auf Rang fünf.

Nieheim hat 16 Zähler und rangiert auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Für Dornbergs Trainer Jens Horstmann ist das aber noch lange kein Grund, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen.

TuS-Trainer Horstmann warnt vor Offensive des FC

Horstmann sagt: „Nieheim ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Dabei haben sie drei Mal gewonnen und zwei Unentschieden geholt. Mit den beiden Berishas und Tobias Puhl haben sie zudem gerade in der Offensive gute Leute.“

Bei 40 Gegentoren in 14 Spielen ist die Nieheimer Defensive allerdings die schlechteste der Liga – zumindest auf dem Papier. Horstmann erwartet eine „schwer zu knackende Nuss“ auf einem Nieheimer Rasenplatz, der nicht zu den besten der Landesliga zählt.

Horstmann: „Wir wollen in den verbleibenden zwei Spielen dieses Jahr noch punkten. In Nieheim müssen wir das, was uns da erwartet, annehmen und fußballerisch eine Schippe draufpacken.“

