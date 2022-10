Dornberger lassen ihren Keeper im Stich Landesliga: Der TuS kassiert beim FC Kaunitz eine 0:9-Klatsche.

Dass beim FC Kaunitz eine schwere Aufgabe auf seine Mannschaft warten würde, hatte Trainer Jens Horstmann schon geahnt. Dass am Ende aber eine heftige 0:9-Pleite stehen würde, hatte er nicht in seinen kühnsten Träumen erwartet.

Besonders bitter war der Sonntagnachmittag für Dornbergs Keeper Lennard Kuck, der den erkrankten Joschka Leier vertrat. „Das allerschlimmste an der Niederlage ist, dass Lennard nach dem Spiel in der Kabine sitzt und in sein Trikot weint. Dieses Bild hat mich fertig gemacht“, berichtete Horstmann mit belegter Stimme.

Bereits nach 15 Minuten führten die Gastgeber 2:0 (8., 15.). „Dann haben wir durch Clemens Bachmann den Anschlusstreffer erzielt, der uns aber wegen Abseits aberkannt wurde“, so der TuS-Trainer. Bis zur Pause schraubte Kaunitz das Ergebnis auf 4:0 in die Höhe (37., 44.). Und auch nach dem Seitenwechsel traf der Gastgeber nach Belieben. „Die Kaunitzer waren einfach besser als wir, und sie sind viel mehr an ihre Leistungsgrenze gegangen als wir“, so Horstmann.



TuS Dornberg: Kuck – Struwe (68. Stockhaus), Achtereekte, Schierbaum (68. Vata), Felske, Versick (68. Brinkkötter), Margott (68. Höller), Bölt, Fritz, Bachmann (68. Schmidt), Kühn