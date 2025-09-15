Dornberger Landesliga-Kicker mit wilder erster Hälfte

Bielefeld. Der TuS Dornberg hätte durchaus auch mit etwas Zählbarem aus Paderborn zurückkommen können. Am Ende stand jedoch eine 3:5-Niederlage, die den TuS-Akteuren auf die Stimmung drückte.

Dornbergs Trainer Jens Horstmann sagte: „Wir waren eigentlich 90 Minuten engagiert, aber vielleicht waren wir auch einfach zu engagiert.“ Heide ging nach 21 Minuten in Führung, doch Dominik Kuck konnte zügig mit einem Volleyschuss in den Winkel ausgleichen (25.). Kurz darauf unterlief den Paderbornern ein Eigentor, welches zur Dornberger Führung führte (31.). Doch diese hielt nicht lange, da Paderborn ausgleichen konnte (40.). Als sich beide Seiten schon mit einem 2:2-Halbzeitstand angefreundet hatten, war Charley Achtereekte zur Stelle und brachte seinen TuS mit einem Dropkick wieder in Führung (45.+1).

Bielefelder nach der Pause extrem risikoreich

Horstmann: „Das war insgesamt eine mega wilde erste Halbzeit. Wir haben in der Offensive unsere Chancen genutzt, aber wir haben nicht gut verteidigt. Heide hat überwiegend mit langen Bällen operiert, was auf dem kleinen Platz natürlich ein adäquates Mittel ist. Am Anfang haben wir das im Kollektiv auch noch gut verteidigt.“

Das sollte sich jedoch in der zweiten Hälfte ändern. Der TuS wollte proaktiv agieren, präsentierte sich nach Horstmanns Dafürhalten auf der letzten Linie aber nicht gut genug. „Wir haben die Bälle nicht geklärt, dann wurde es extrem risikoreich.“ Die weiteren Tore zum 5:3-Endstand für Heide fielen in der 69., 74. und 79. Spielminute.

TuS Dornberg: Leier – Achtereekte (82. Versick), Schierbaum, D. Kuck, Morgenroth, Glaveski (79. Youssef), Gashi (75. Pytlik), Mdoreuli (66. Ernst), Bölt, Bachmann (82. Vata), Bartels

Partnerseite: NW.de