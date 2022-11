Dornberg zeigt eine Reaktion Der Landesligist gewinnt nach einer 0:9-Pleite in Kaunitz rnnun mit 5:1 gegen die Spielvereinigung Brakel.

„Es war ein Must-Win, aber auch ein gerechter Sieg“, sagte Coach Jens Horstmann nach dem höchsten Dornberger Saisonerfolg. Und es war vor allem die genau richtige Reaktion auf die herbe 0:9-Niederlage in der Vorwoche. Die Dornberger Aufarbeitung hat Früchte getragen, gegen Brakel zeigte der TuS, was in ihm steckt. Lennart Versick ließ die in weiß gekleideten Dornberger nach einem guten Spielzug über Mirco Felske und Mitja Schierbaum jubeln (12.). Und er traf auch zum 2:0, erneut nach Vorarbeit von Schierbaum (38.).



Auch in Durchgang zwei präsentierte sich Dornberg in Torlaune. Kurz nach Wiederanpfiff rappelte es direkt wieder im Brakeler Kasten. Nach einem 35-Meter-Pass von Keeper Joschka Leier, der seine Farben in der ersten Halbzeit mit einer Glanztat vor dem Rückstand bewahrte, ging es über mehrere Stationen, ehe Schierbaum zum 3:0 traf (48.). Ein Foul an Versick bescherte dem TuS einen Strafstoß. Charley Achtereekte verwandelte souverän zum 4:0 (57.). Brakel gelang der Anschlusstreffer (64.), doch Noah Fritz drückte den Ball nach einer Ecke von Rahman Fazlijevic und einer Verlängerung von Malte Schmidt über die Linie zum 5:1 (85.).