Dornberg verspielt 2:0-Führung und verliert Der TuS agiert gegen Lohe zwar himmelhoch überlegen, vergisst aber das Toreschießen und ist nachher zu Tode betrübt.

2:0 geführt, 2:4 verloren. Soweit die Fakten zum Spiel des TuS Dornberg gegen den TuS Lohe. Doch alle Beobachter der Partie werden es mit Dornbergs Coach Jens Horstmann halten. Der resümierte nach dem Spiel passend: „Der Filmtitel lautet: Eine Hinrunde aus der Hölle’.“ Das sei eine Tragikomödie. „Heute war der finale Akt“, so Horstmann.

Die ersten 45 Minuten hatten die Dornberger komplett im Griff. Spielkontrolle, Ballkontrolle, gute Zweikämpfe, wichtige Ballgewinne, gute Defensivarbeit. Und ganz wichtig im Fußball – die Offensive traf. Clemens Bachmann verwertete eine Hereingabe von Mirco Felske von der linken Seite zur 1:0-Führung (12.).



Nach einer halben Stunde hatte Bachmann das 2:0 auf dem Fuß, nach einer Ecke von Dominik Kuck köpfte er jedoch den Loher Keeper an. Doch Bachmann mochte dies so nicht stehen lassen. In der 41. Minute verwertete er eine Hereingabe von Mitja Schierbaum zum 2:0. Und Lohe? War mit elf Mann auf dem Platz, tat aber herzlich wenig. Bis zur 44. Spielminute.

Da kam Dominik Flaake einmal zum Schuss. Und der saß – nur noch 2:1 für Fichte. „Dass Lohe aus einem Angriff ein Tor macht, ist schon unglaublich“, meinte Horstmann und lag damit richtig. Mit der knappen Führung ging es in die warmen Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild. Dornberg war die präsentere Mannschaft, die deutlich mehr für das Spiel tat. Wieder erarbeiteten sich die Hausherren zahlreiche Großchancen, doch ein weiterer Treffer wollte einfach nicht gelingen.

Dazu kamen dann noch fragwürdige Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns. Zwei aussichtsreiche Möglichkeiten von Bachmann und Schierbaum wurden wegen vermeintlicher Abseitsstellungen abgewinkt. Ärgerlich für den TuS Dornberg. Und es wurde noch ärgerlicher, denn Lohe kam durch einen zweifelhaften Freistoß zum 2:2 (77.), machte in der Folge noch das 3:2 (82.). Dann stand erneut der Unparteiische Ali Senol (Gütersloh) im Mittelpunkt.