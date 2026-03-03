Dornberg verpasst in der Schlussphase den Siegtreffer

Der Bielefelder Landesligist ergattert in Bad Oeynhausen einen Punkt beim 1:1. Jannis Bölt bereitet für Stürmer Lennart Versick den Ausgleich vor. – Foto: Neue Westfälische

Bielefeld. Es gab zwei Blickwinkel, aus denen die Dornberger das 1:1 beim FC Bad Oeynhausen betrachteten. Geht es nur nach der gezeigten Leistung, „können wir mit dem Punkt lecker zufrieden sein“, sagte TuS-Trainer Jens Horstmann. Die andere Perspektive ist aber nicht uninteressant. So hatten Paiwand Youssef (80.) und Clemens Bachmann (90.+2) jeweils den Führungstreffer auf den Füßen. Doch sie nutzten ihre Chancen beide nicht.

Horstmann erklärt: „Die Sonne stand so extrem tief, dass beide Spieler den Ball einfach nicht gesehen haben. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir neben diesen beiden Möglichkeiten und dem Tor von Lennart Versick keine echten Torchancen hatten.“ Der neue Kunstrasen war schwer zu bespielen In der zwölften Minute ging Bad Oeynhausen nach einem langen Ball und einer aus TuS-Sicht verunglückten Klärungsaktion mit 1:0 in Führung. Horstmann sagte: „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht das in die Praxis umgesetzt, was wir uns in der Theorie vorgenommen hatten.“