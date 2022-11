Dornberg und Fichte daheim unter Druck Landesliga: Gegen Kirchlengern kehrt Zeibig in das Teams des VfB Fichte zurück. Theesens Trainer hat für das Spiel in Tengern auch einen Plan B.

TuS Dornberg – RW Maaslingen. Gästetrainer Sergej Bartel hat sich die Dornberger beim 0:0 gegen Steinhagen angeschaut. Ob es für das Spiel am Sonntag aufschlussreich war, wird sich zeigen. Personell jedenfalls wird sich beim TuS Dornberg das ein oder andere ändern – mal wieder. „Ich glaube, ich habe in dieser Saison noch nicht zwei Mal mit der selben Startelf gespielt“, sagt Dornbergs Trainer Jens Horstmann. Die Maaslinger, Tabellenzweiter hinter dem FC Nieheim, sieht Horstmann als „individuell gute Truppe.“ Und gegen solche tun sich die Dornberger schwer.



VfB Fichte – RW Kirchlengern. Fichtes Teammanager Tobias Czarnetzki hat eine klare Anforderung an seine Mannschaft: „Wir müssen an die Leistung aus dem Brakel-Spiel anknüpfen und vor dem Tor effektiver sein.“ Dabei könnte Garon Zeibig behilflich sein. Er kehrt in den VfB-Kader zurück. RW Kirchlengern beschreibt Czarnetzki als „reine Kunstrasen-Truppe.“ Das könnte den „Hüpkern“ unter Umständen entgegenkommen. „Unsere Trainingswoche war okay, wir hatten immer eine zweistellige Beteiligung, wenn auch nicht im hohen zweistelligen Bereich“, sagt Czarnetzki.



TuS Tengern – VfL Theesen. „Wenn wir am Sonntag so spielen, wie wir Donnerstag trainiert haben, dann bin ich sehr zuversichtlich“, sagt Theesens Trainer Engin Acar. Der Coach zeigt sich begeistert von der Übungseinheit. „Am liebsten hätte ich noch eine Stunde mehr gemacht, weil es wirklich überragend war.“ In Tengern wartet erfahrungsgemäß ein tiefer Rasenplatz auf die Theesener. „Wir haben einen Plan A und einen Plan B – einer wird funktionieren“, hofft Acar. Wenn alle Stricke reißen, denkt sich der pfiffige Theesener Coach kurzfristig noch einen Plan C aus.