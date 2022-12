Dornberg stoppt den Spitzenreiter Canlars Trainer spricht nach der 3:5-Schlappe gegen den TuS von einer verdienten Niederlage. Heepen klettert durch einen 6:0-Erfolg auf den Relegationsplatz



SuK Canlar – TuS Dornberg II 3:5 (2:1). „Schneider und seine Jungs haben sich für mich zum Angstgegner entpuppt“, mit diesen Worten analysierte SuK-Coach Murat Kali schmunzelnd die verdiente Niederlage gegen den TuS. Dieser hatte im Sportpark seine bisher beste Saisonleistung geboten und Trainer Matthias Schneider vollkommen euphorisch gestimmt. „Ein geiles Spiel meiner Truppe, sie hat all ihr Können in die Waagschale gelegt“, schwärmte der Coach.

Tore: 1:0 (3.) Volkan Mazaca, 1:1 (42.) Rahman Fazlijevic (FE), 2:1 (45.) Can Moussa, 2:2 (55.) FE, 2:3 (57.) beide Rahman Fazlijevic, 2:4 (66.) Michael Voth, 3:4 (73.) Abdellah Agaddu, 3:5 (88.) Damian Kurt.



VfL Schildesche – TuS Eintracht 1:1 (0:0). Da die Gäste auf zahlreiche Stammspieler verzichten mussten, wählte Trainer Florian Müller eine defensive Spielweise, die den VfL doch vor einige Probleme stellte. „Eintracht hat das gut gemacht, es war schwer, eine Lücke in der Fünferkette zu finden“, gab VfL-Coach Jan Barkowski zu. Dennoch sah er ein Chancenplus bei seiner Mannschaft, die sich nicht für die Bemühungen belohnte. Erfreut zeigte sich Florian Müller, der mit dem Einsatzwillen und der Laufbereitschaft seiner Mannen mehr als zufrieden war. „Nach meiner Meinung hatten wir sogar die besseren Torchancen, aber die Punkteteilung geht schon in Ordnung“, so Müller.Tore: 1:0 (59.) Tim Fischer, 1:1 (72.) Amin Mendila.

BSV West – SV Gadderbaum 0:4 (0:2). „Pflichtaufgabe locker erfüllt und den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen gefestigt – jetzt können wir der Winterpause gelassen entgegen sehen“, erklärte Aykut Aydinel nach dem Abpfiff. Seine favorisierte Elf hatte das Spiel jederzeit sicher im Griff und erarbeitete sich beste Möglichkeiten, die aber leichtfertig vergeben wurden. „In manchen Situationen fehlte der letzte Biss, die Niederlage am letzten Wochenende hat doch ihre Spuren hinterlassen“, wies Aydinel noch einmal auf die unnötige Niederlage in Quelle hin.

Einen deprimierten Eindruck machte BSV-Trainer Emran Berisha, der sein letztes Spiel an der Seitenlinie gemacht hat. „Das Trainerkapitel beim BSV ist für mich abgeschlossen, es war eine wichtige Erfahrung, doch jetzt geht die Familie vor“, gab Berisha seinen Rücktritt bekannt.

Tore: 0:1 (21) Patrick Njoh-Ngemhe, 0:2 (41.) Kadir Sentürk, 0:3 (52.), 0:4 (67.) beide Jacob Jones.

SV Ubbedissen – TuS 08 Senne I 0:2 (0:0). In einer ausgeglichenen Partie zeigten sich die Gäste vor dem Tor kaltschnäuziger und sicherten sich trotz der roten Karte für Luka Marquardt (81.) einen knappen Auswärtssieg. „Das Spiel war nicht schön anzuschauen, Ubbedissen hatte mehr Spielanteile, große Chancen hat unsere Elf aber nicht zugelassen“, stellte der sportliche Leiter Moritz Dennin fest. Jan Rüter schloss sich der Meinung an, sein Team hatte nicht den besten Tag erwischt.

Tore: 0:1 (52.) Fynn Beermann, 0:2 (67.) Tom Friedrichs.