Dornberg Lethargisch mit und ohne Ball Landesliga: Dornberg kommt in Neuenbeken mit 0:5 unter die Räder.

„Wir kommen nicht in einen Lauf“, sagte der TuS-Coach. In der ersten Halbzeit agierten die Dornberger gegen die tief stehende Sonne, was die Sache nicht vereinfachte, aber nicht das Schlimmste war. Das war für Horstmann, dass seine Mannschaft keinerlei Spannung aufkommen ließ. „Wir haben langsam und unsauber gespielt, waren lethargisch mit und gegen den Ball.“ Neuenbeken hingegen war effektiv vor dem Tor. Zwischen der 28. und der 39. Minute erzielten die Gastgeber drei Tore. „Der Rückstand zur Pause lag an unserer Passivität.“ Horstmann vermisste auch die sogenannten Basics wie Passschärfe oder das Nachsetzen.



In der zweiten Hälfte sei der Einsatz besser gewesen. Nach vorne ging dennoch nicht viel. „Weil wir in den letzten Aktionen zu ungenau waren“, erklärte Horstmann. Am Donnerstag im Nachholspiel gegen Steinhagen sollten die Dornberger wieder für einen (deutlichen) Sieg sorgen.