Dornberg in Lippspringe früh auf der Verliererstraße

Bielefeld. Das hatten sich die Dornberger anders vorgestellt. Beim BV Bad Lippspringe setzte es eine 1:4-Niederlage (1:1). Bereits nach elf Minuten bekamen die Hausherren einen Strafstoß, der zum 1:0 führte.

TuS-Trainer Jens Horstmann: „Ich bin mir sehr sicher, dass es vorher klar Abseits war.“ Die Dornberger glichen durch Clemens Bachmann nach einem Steckpass von Lennart Versick zügig aus (18.). Doch irgendwie sollte es nicht der Tag des TuS Dornberg sein.

„Wir hatten gute Durchbrüche, aber wenig Chancen“, meinte Horstmann. Nach 60 Minuten verlor der TuS seinen Rhythmus. Lippspringe traf zum 2:1 (71.) Horstmann, frisch vom Oktoberfest aus München zurück, grantelte: „Da war vorher ein klares Handspiel.“ Die Gastgeber trafen noch zwei Mal (81., 89.). „Die Niederlage ist verdient, wegen der letzten 30 Minuten“, resümierte Horstmann.TuS Dornberg: Leier – Ernst, Schäfer, Schierbaum, Morgenroth (65. Achtereekte), Glaveski (81. Youssef), Gashi, Versick (70. Margott), Bachmann (85. D. Kuck), Bartels (77. Stühmeier), Fritz

