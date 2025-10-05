Dornberg erwartet in Bad Lippspringe ein Spiel auf Augenhöhe

Bielefeld. Mit 14 Punkten aus acht Spielen hat der TuS Dornberg einen guten Saisonstart hingelegt. Zwar hatte Trainer Jens Horstmann an den beiden jüngsten Auftritten gewisse Dingen zu bemängeln, doch insgesamt ist er zufrieden.

Am Sonntag muss der TuS zum BV Bad Lippspringe. Dort war er im Februar zu einem Testspiel zu Gast. Weitere Aufeinandertreffen gab es noch nicht.

Jens Horstmann sagt: „Lippspringe hat in jedem Mannschaftsteil einen Spieler, der vorher in Neuenbeken gespielt hat. Ich denke, die haben ein ähnliches Leistungsvermögen wie wir und von daher gehe ich davon aus, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird.“

Gegner ist im Kreispokal ausgeschieden

Am Donnerstag schied Bad Lippspringe im Kreispokal gegen den USC Altenautal aus. „Ob das jetzt gut oder schlecht für uns ist – das kann ich dann am Sonntag beurteilen“, meint Horstmann. Sein Team bräuchte wieder mehr Entscheidungsfreude im Spiel mit dem Ball. „Wir haben Selbstvertrauen und dürfen ruhig wieder mutiger sein“, so der TuS-Trainer. Personell kann er aus den Vollen schöpfen.

