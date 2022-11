Dornberg: Ausgleich in der Nachspielzeit Landesliga: Spätes Maaslinger Tor kostet den TuS den möglichen Sieg.

TuS-Trainer Jens Horstmann sagte: „Wir ärgern uns, dass es keine drei Punkte geworden sind, aber wir können aus diesem Spiel unheimlich viel mitnehmen.“ Seine Mannschaft zeigte eine sehr engagierte Leistung und war in der Anfangsviertelstunde das bessere und auffälligere Team. Charley Achtereekte hatte den ersten Abschluss für die Hausherren (11.), Lennart Versick versuchte den Maaslinger Keeper zu überlupfen, es misslang (21.). Im direkten Gegenzug donnerte Maaslingens Giersdorff den Ball an die Latte (22.). Kurz darauf trafen im Dornberger Strafraum TuS Keeper Lennard Kuck und ein Maaslinger Angreifer aufeinander. Der Unparteiische Dominic Stock (Gütersloh) entschied auf Elfmeter für die Rot-Weißen. Dornberg protestierte vergebens. Gierdorff verwandelte zum 0:1 (24.). Kurze Zeit später trafen die Gäste erneut Aluminium (35.).



Wenige Sekunden nach Wiederbeginn hatte Dornbergs Max Stockhaus den Ausgleich auf dem Fuß, der Gästetorwart war aber mit den Fingerspitzen dran (46.). Der Ausgleich lag in der Luft. Und er fiel durch einen sehenswerten Seitfallzieher durch Max Stockhaus (62.). Von da an agierten vornehmlich die Hausherren. Simon Kerker versuchte es per Kopf (72.): knapp vorbei. Der eingewechselte Clemens Bachmann ließ den TuS dann aber jubeln, nachdem er eine Hereingabe von der linken Seite zum 2:1 verwandelte (80.). Kurz darauf stand wieder der Unparteiische im Mittelpunkt. Ein Maaslinger spielte den Ball kontrolliert zu seinem Torhüter zurück, der nahm ihn mit der Hand auf. Ein Rückpass wie aus dem Lehrbuch. Fand der Schiri allerdings nicht, er ließ weiterlaufen. Und dann passte es natürlich irgendwie ins Bild, dass das 2:2 ausgerechnet in der dritten Minute der Nachspielzeit fiel.