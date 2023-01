Dornap verstärkt sich mit einem Quartett Der ehrgeizige A-Kreisligist will damit die Abgänge der vergangenen Wochen wettmachen.

Mit einigen Erwartungen ist A-Kreisligist TSV Einigkeit Dornap-Düssel in die Vorbereitung auf die Spiele nach der Winterpause gestartet. So ganz zufrieden werden die Verantwortlichen mit dem Abschneiden wohl nicht sein, denn der Abstand zu den beiden Mannschaften SSVg Heiligenhaus und SV Rot-Weiß Wülfrath, die die aufstiegsberechtigten beiden ersten Tabellenplätze einnehmen, ist doch recht beachtlich, wobei es aber machbar ist, die Kontrahenten mit einer guten Serie noch einzuholen.

Es ist davon auszugehen, dass das junge Vorstandsteam sowie Trainer Marc Bläsing alles daran setzen, im Kampf um den Aufstieg noch mitzumischen.

Eine der ersten Reaktionen war, das sich die Einigkeit in den vergangenen Wochen auf einigen Positionen verstärkt hat, zumal mit Marco Wrase (berufsbedingt), Lukas Kalms und Niko Jukic in den vergangenen Wochen mehrere Spieler den Kader verlassen haben. Der Verein meldet bisher folgende Neuzugänge: Mirza Mujkanovic kommt vom BV Azadi zum Erbacher Berg. Nicolai Gaulke fand vom gleichklassigen Langenberger SV den Weg zur Einigkeit. Von der Reserve des ebenfalls in der Kreisliga A spielenden ASV Mettmann II wechselt Manuel Marcias nach Dornap. Das Quartett der in der Winterpause neu hinzugekommenen Fußballer vervollständigt Viktor Baudenbacher vom Landesligisten FSV Vohwinkel.