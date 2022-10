Dornap siegt im Derby, auch RW Wülfrath und FC Mettmann feiern Die ASV-Reserve verliert daheim 0:3 gegen die Einigkeit. Für die Rot-Weißen trifft Ilker Topal zum 3:2 auswärts, der FCM macht in der Fremde das halbe Dutzend voll.

ASV Mettmann II – TSV Einigkeit Dornap 0:3 (0:2). Von der Niederlage im Kreisliga-A-Derby gegen Rot-Weiß Wülfrath zeigten sich die Dornaper in Mettmann gut erholt und gewannen deutlich mit 3:0. Damit wahrt das Team von Marc Bläsing seine Aufstiegsambitionen. Von Beginn an diktierten die Gäste das Geschehen und kamen nach knapp einer Viertelstunde durch Torjäger Josuha Effenberger zur 1:0-Führung.

Es war Mittelfeldregisseur Julian Gaulke, der in der 38. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel drängte die ASV-Reserve auf den Anschlusstreffer. In diese Phase hinein erhöhte der TSV auf 3:0, als Niklas Bartl das Leder mit einem satten Schuss aus 20 Metern in den Winkel beförderte. In der Schlussphase verpassten es die Gäste, das Ergebnis höher zu schrauben.

Einigkeit Dornap: Sirrenberg – Carls, B. Ermels, Bartl, Ja. Boock (75. Vink), Ju. Boock (71. Wagener), Jukic (84. Fischer), Gauke, Effenberger (83. Krings), Pusic (66. Kurtz).

ASV Mettmann II: Winzen – Burak, Lücdekke, Macis, Cöl, Guenther, Haskovic, Omairatte (68. Chiazzo), Ucuran (71. Wegert), Eilenberger.

Viktoria Rott – FC Mettmann 08 3:6 (0:2). Der Höhenflug der FCM-Fußballer hält an. In Wuppertal setzte sich das Team von Stephan Pühs vedrdient mit 5:3 durch und macht in der Tabelle einen Sprung in das Mittelfeld. Das am Anfang der Saison drohende Abstiegsgespenst ist damit vorerst vertrieben. Per Kopf markierte Niklas die 1:0-Führung der Gäste. Mit einem verwandelten Foulelfmeter sorgte Tobias Freese für die 2:0-Halbzeitführung. Der Metmanner Torjäger Daniel Arandia war im zweiten Durchgang gleich dreimal erfolgreich. Marvin Schwabe machte das halbe Dutzend voll. Da störten die Gegentreffer der Gastgeber wenig.

TSV Ronsdorf II – Rot-Weiß Wülfrath 2:3 (2:1). Mit einem knappen Auswärtserfolg hat Rot-Weiß Wülfrath auch die schwere Hürde bei der Reserve des TSV Ronsdorf genommen. Damit hat die Mannschaft von Trainer Patrick Stroms ihre Aufstiegsambitionen erneut unterstrichen. Dabei fing es für die Gäste gar nicht gut an, denn die Ronsdorfer führten nach 20 Minuten mit 2:0. Routinier Kevin Lange markierte dann kurz vor dem Halbzeitpfiff den Anschlusstreffer. Nach dem Wiederanpfiff drängten die Rot-Weißen auf den Ausgleich, den dann erneut Kevin Lange erzielte. (62.). Es war Torjäger Ilker Topal, der für den vielumjubelten Siegtreffer verantwortlich war.

Rot-Weiß Wülfrath: Yasin –Aslantas (88. Amjahad), Haschke, Kocherscheidt, Kulpe, Temel, Kleinschmidt, Özcan (89. Gkoutsis), Al Khalit, Lange, Topal.