Dornap besiegt Türkgücü – und hat zwei frisch verletzte Spieler RW Wülfrath festigt in der Wuppertaler Kreisliga A den zweiten Tabellenplatz. FC Mettman unterliegt deutlich und die ASV-Reserve handelt sich eine Klatsche ein.

TSV Einigkeit Dornap –Türkgücu Velbert 2:1 (1:1). Zur ungewohnten Zeit am frühen Sonntagabend setzten sich die Dornaper Kreisliga A-Fußballer knapp gegen Velbert durch. In der Begegnung beklagte der TSV gleich zwei verletzte Spieler. Maik Fischer brach sich einen Finger, während sich André Vink voraussichtlich einen Sehnenabriss am Finger zuzog.