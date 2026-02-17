Dornacher Team wird frischer – doch Simon Reitmayer fällt erneut aus

Letzte Anweisungen für den Saisonstart: Der Dornacher Trainer Sebastian Wastl sagt: „Die nächsten beiden Spiele werden zeigen, wie weit wir wirklich sind.“ – Foto: Dieter Michalek

Die Landesliga-Fußballer des SV Dornach haben im vorletzten Testspiel ihrer Vorbereitung auf die Rest-Runde mit 4:0 beim Kreisligisten FC Phönix München gewonnen. „Die Jungs werden langsam wieder frischer“, war Trainer Sebastian Wastl mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Mal abgesehen von der zähen Anfangsphase: „In den ersten 20 Minuten hatten wir wenig Struktur im Spiel, aber dann haben wir den Ball besser laufen lassen, die Seiten gut verlagert und waren schließlich überlegen.“

Die vom ehemaligen SVD-Trainer Michael Wagner gecoachten Gastgeber liefen zunächst noch couragiert an und störten früh, zogen sich schließlich aber doch zurück und verlegten sich aufs Kontern. Dornachs Keeper Leon Cuni musste nach der Pause zwei brenzlige Situationen bereinigen, ansonsten hatten seine Vorderleute die Angelegenheit im Griff und erspielten sich ihrerseits einige gute Torchancen. Neuzugang Junes Amoudi (39.) und Fabian Aicher (40.) brachte die Dornen kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag in Führung. Im zweiten Durchgang legten Simon Hamdard (55.) und der gerade von seinem Auslandssemester zurückgekehrte Hugo Heise (89.) zwei weitere Treffer nach. „Die nächsten beiden Spiele werden zeigen, wie weit wir wirklich sind“, sagte Wastl mit Blick auf die kommenden Aufgaben.