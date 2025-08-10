Dornacher Energieleistung

4:2-Sieg in Hallbergmoos nach 0:2-Rückstand

Die Landesliga-Fußballer des SV Dornach haben sich im Auswärtsspiel beim SV Hallbergmoos-Goldach nach schwachem Beginn mit einer beeindruckenden Energieleistung zurückgemeldet. „Nach dem zweiten Gegentor sind mir zwei Gedanken durch den Kopf gegangen: Entweder es wird so richtig bitter oder wir fangen uns!“, sagte Dornachs Trainer Sebastian Wastl, der mit seinen Schützlingen schließlich einen verdienten 4:2-Erfolg bejubeln durfte.

Dass es so kommen würde, war angesichts der Anfangsphase der Partie nicht unbedingt zu erwarten: Der Aufsteiger kam nicht in die Zweikämpfe, fand in keinem Mannschaftsteil seine Ordnung und konnte nach 20 Minuten froh sein, nicht schon deutlicher als 0:2 hinten zu liegen. SVD-Keeper Dominik Bertic musste sich früh strecken, um Schlimmeres zu verhindern (3.), dann ging ein Freistoß knapp vorbei (10.), und Carl Opitz setzte den Ball an die Latte (12.), ehe Moritz Sassmann (18.) und Tobias Krause (20.) jeweils auf Vorarbeit von Arian Kurmehaj mit einem Doppelschlag für die furios startende Heimelf trafen. Wastl: „Wir waren nicht griffig, haben vorne keine Anspielstationen gefunden, hatten ein Riesenloch zwischen Sechsern und offensiven Mittelfeldspielern – machen dann aber praktisch aus dem Nichts das Anschlusstor.“ Markus Buck stand nach einer Flanke von Simon Hamdard am langen Pfosten goldrichtig (29.). Bis dahin war es von Dornacher Seite nur bei Torannäherungen von Manuel Ring (11.) und Felix Partenfelder (27.) geblieben, aber mit dem Treffer ging ein Ruck durch die Mannschaft.

Kurios: Angreifer Lorenz Scholz war zu spät am Treffpunkt erschienen und sorgte dann dafür, dass ihm die fällige Geldstrafe erspart blieb. „Der Coach meinte, wenn ich zwei Tore mache, muss ich nicht zahlen.“ Und prompt drehte der 24-Jährige kurz nach seiner Einwechslung mit seinen ersten Landesliga-Treffern binnen fünf Minuten die Partie – beide Male legte Partenfelder für ihn auf (58./62.). Die Gastgeber waren bedient, und wurden trotz einer Druckphase in den Schlussminuten nicht mehr so richtig gefährlich. Den Gästen boten sich Räume für Konter, und Partenfelder erhöhte nach Zuspiel von Leon Rexhaj auf 4:2 (85.). Wastl: „Die Jungs haben den Rückstand super weggesteckt und sind mit viel Mentalität zurückgekommen.“

SV Hallbergmoos-Goldach – SV Dornach 2:4 (2:1) SV Dornach: Bertic – Hamdard (71. Idrissi), Mrowczynski, Albers, Buck – Tauber (46. Scholz), Rexhaj, Kampmann (79. Beutler), Partenfelder – Ring (87. Hanusch) – Aicher (81. Bozoglu) Tore: 1:0 Sassmann (18.), 2:0 Krause (20.), 2:1 Buck (29.), 2:2 Scholz (58.), 2:3 Scholz (62.), 2:4 Partenfelder (85.) Schiedsrichter: Xaver Scheungrab (FC Aunkirchen) Zuschauer: 250