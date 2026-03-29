Dornach verpasst Befreiungsschlag: Koch schießt Aubing mit Hattrick zum Sieg

Der TSV Aubing gewinnt beim SV Dornach mit 3:0. Stürmer Daniel Koch trifft dreimal und verhindert den Befreiungsschlag der Gastgeber.

Erst eine Rote Karte, dann ein lupenreiner Hattrick: Trotz widrigen Wetters ist den Zuschauern beim Aufsteigerduell des TSV Aubing gegen den SV Dornach viel geboten worden. Doch so zufrieden die Heimfans nach dem Abpfiff wieder nach Hause zogen, so enttäuscht traten die Dornacher die Heimreise an. Denn sie verpassten beim 0:3 einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

„Das Ergebnis fällt ein bisschen hoch aus, aber der Sieg für Aubing geht in Ordnung“, resümiert SVD-Trainer Sebastian Wastl. Als „Knackpunkt“ bezeichnet er den Platzverweis nach einer Notbremse in der 37. Minute für seinen Innenverteidiger Alexander Mrowczynski.

Rot für Mrowczynski

„Aubing ist eine spielstarke Mannschaft und hat uns danach zu zehnt über den Platz laufen lassen“, sagt Sebastian Wastl. Wobei er einräumt, dass die Gastgeber schon vor der Roten Karte stärker gewesen seien. „Wir haben in der ersten Hälfte nicht ins Spiel gefunden und zu wenige Zweikämpfe gewonnen“, moniert der Coach.

Dennoch hält sich seine Mannschaft lange schadlos und hat im zweiten Durchgang in Unterzahl sogar die Chance aufs Führungstor. Der erste Treffer geht dann aber kurz darauf aufs Konto der Hausherren: Nach einer Stunde vollendet deren Toptorjäger Daniel Koch einen Konter mit dem 0:1. Keine 120 Sekunden später schnürt der Stürmer mit seinem 15. Saisontreffer einen Doppelpack – und damit nicht genug. Denn fünf Minuten vor Ende avanciert Koch endgültig zum Mann des Spiels, als er mit dem 3:0 seinen Hattrick finalisiert und obendrein den Endstand erzielt.

Trotz der Niederlage bleibt Dornach in der Tabelle auf Rang 14 – drei Punkte vor dem FC Wacker München, der aktuell auf einem Relegationsplatz liegt und bei dem der SVD am 11. April zum Kellerduell gastiert. Zuvor bekommt es der Aufsteiger noch am Samstag mit der SpVgg Unterhaching II zu tun. (ps)

TSV Aubing – SV Dornach 3:0 (0:0) SVD: Bertic, Reiter, Mrowczynski, Albers, Hamdard (69. Ring), Rexhaj, Todorovic, Aicher, Amdouni (72. Buck), Partenfelder, Bozoglu. Tore: 1:0 Koch (60.), 2:0 Koch (62.), 3:0 Koch (85.) – Rot: Mrowczynski (37.; Notbremse) Schiedsrichter: Kevin Molnar (TSV Pfaffenberg) – Zuschauer: 150.