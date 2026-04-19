Dornach verliert gegen Rosenheim und rutscht tiefer in die Krise

Der SV Dornach unterliegt dem Spitzenreiter mit 0:1. Der Rückstand auf den Relegationsplatz wächst auf drei Punkte an.

Weiterer Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt: Die Landesliga-Fußballer des SV Dornach haben ihr Heimspiel gegen den TSV 1860 Rosenheim mit 0:1 verloren und jetzt drei Zähler Rückstand zum FC Wacker München auf dem rettenden 14. Tabellenplatz. Die Dornen waren im Duell mit dem neuen Spitzenreiter praktisch über die gesamte Distanz der Begegnung mit Defensivarbeit beschäftigt und hätten sich über eine deutlich höhere Niederlage nicht beklagen dürfen. „Wir waren nicht wirklich im Spiel – aber wir schenken Rosenheim das Tor und bestrafen den Gegner nicht dafür, dass er viele gute Möglichkeiten auslässt“, sagte Dornachs Trainer Sebastian Wastl.

Die Gäste liefen den Aufsteiger vom Anpfiff weg stringent in vorderster Linie an und beschworen bereits in der Anfangsviertelstunde einige brenzlige Situationen im Dornacher Strafraum herauf. Zu ihrem ersten klaren Abschluss kamen sie allerdings erst in der 26. Minute in Person von Michael Summerer. Die Dornacher scheiterten schon beim Versuch, einen Konter einzuleiten, und auch ihre wenigen Standards aus dem Halbfeld brachten nichts ein. Auf der anderen Seite lenkte SVD-Keeper Leon Cuni einen Schuss von Noah Markulin an den Pfosten (31.) und musste kurz vor der Pause dann doch den Ball aus dem Netz holen. Alexander Mrowczynski spielte zu unsauber hinten raus, die Rosenheimer eroberten die Kugel, schalteten schnell, und Edis Muhameti konnte sich allein vor Cuni die Ecke aussuchen (41.).

Auch nach der Pause blieben die Rosenheimer feldüberlegen, allerdings mit dem Unterschied, dass sie deutlich konsequenter den Weg zum Tor suchten und sich so Chance auf Chance erarbeiteten. Noah Markulin ließ als Erster fahrlässig das 2:0 liegen (49.), Liam Markulin schob den Ball aus fünf Metern in die Arme von Cuni (55.), Summerer zielte zu hoch (57.), Cuni packte nach einer artistischen Einlage von Deniz Ünal eine Glanzparade aus (58.), dann scheiterte auch Zaeem Syed an Cuni (60.) und Summerer verzog erneut (64.). Die Dornacher verbuchten in der 84. Minute ihren ersten eindeutigen Abschluss, als Fabian Aicher einen Freistoß zwar wuchtig, aber zu zentral platzierte und Rosenheims Torwart Jaro Gleißenberger dann parierte. (guv)

SV Dornach – TSV 1860 Rosenheim 0:1 (0:1) Dornach: Cuni – Reitmayer (81. Ring), Mrowczynski, Wagatha, Buck (28. Hamdard) – Pfeiffer (72. Kampmann), Todorovic – Heise (61. Partenfelder), Aicher, Scholz (68. Diarra) – Bozoglu. Tor: Muhameti (41.) – Gelb-rot: Fischer (90., Rosenheim). Schiedsrichter: Maximilian Scheungrab (FC Aunkirchen) – Zuschauer: 160.