Dornach unterliegt Mitaufsteiger Aubing – Geheimfavorit siegt erneut

Der SV Aubing hat in der Landesliga den Ruf als Geheimfavorit. Mit dem 1:3 (1:1) beim SV Dornach wurde man dem statistisch gerecht, aber der Mitaufsteiger aus dem Münchner Osten war keinen Deut schlechter. Dornach hat zu viele Chancen liegen gelassen und darf sich dann auch nicht über die Niederlage beschweren.

In der ersten Halbzeit gab es erst einmal Fußball verkehrt, weil die Aubinger fast nach Belieben dominierten, aber Dornach ging ganz schnell in Führung durch Felix Partenfelder (2.). Danach standen die Gastgeber noch einmal frei vor dem Tor und verpassten die Chance zum 2:0. Aubing machte ansonsten das Spiel und traf in Durchgang eins zweimal die Latte. Der höherklassig erfahrene Alexander Rojek markierte dann aber noch den Ausgleich (38.) und das war auch ein Ergebnis, mit dem alle einigermaßen leben konnten.

Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit verwandelte Aubing durch Robin Koch einen ziemlich umstrittenen Foulelfmeter. „Der Schiedsrichter war wohl der Einzige, der da einen ganz klaren Elfer gesehen hat“, sagte Dornachs Trainer Sebastian Wastl. So ganz sicher dürfte sich der Unparteiische aber nicht gewesen sein, weil er vor dem Pfiff kurz zögerte.