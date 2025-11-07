Dornach und Kirchheim sind heiß aufs Derby

Beide Teams mussten in dieser Woche eine schmerzhafte Niederlage verarbeiten, doch wenn die Landesliga-Fußballer des SV Dornach den Kirchheimer SC empfangen, dann ist dieser Fakt zweitrangig. Denn augenscheinlich ist die Partie als solche Motivation genug, um es am Samstag (13 Uhr) im direkten Duell besser zu machen.

„Das wird ein super Spiel, das Derby. Wir haben schon in der Hinrunde gesehen, dass da ganz viel los war auf und teilweise auch neben dem Platz“, will sich Dornachs Trainer Sebastian Wastl mit seinen Schützlingen für die 1:2-Niederlage im Juli revanchieren: „Wir werden auf jeden Fall alles reinhauen und wollen natürlich die drei Punkte bei uns lassen.“ Sein Gegenüber Steven Toy hat in seinen Reihen auch schon längst „die Derbystimmung“ ausgemacht und erwartet eine schwierige Aufgabe: „Dornach hat ins im Hinspiel schon ganz schön beschäftigt – auch, wenn die Mannschaft im Moment einen Durchhänger hat, ist das eine qualitativ gute Truppe.“

Die Dornen unterlagen zuletzt beim FC Schwabing mit 1:2 und gaben dabei in den Schlussminuten eine 1:0-Führung aus der Hand. Trainer Wastl findet das noch immer „sehr ärgerlich“, erwartet aber, dass seine Elf die richtigen Schlüsse aus der Niederlage zieht: „Wir kassieren das 1:1 durch den Elfmeter, danach muss dann einfach Schluss sein. Aber da fehlt uns so ein bisschen die Cleverness, wir dürfen wir uns dann nicht zwei Minuten später so übertölpeln lassen und noch ein Tor fangen.“

Der KSC handelte sich das 0:1 gegen den SBC Traunstein ebenfalls auf der Zielgeraden der Partie ein. Chefcoach Toy beschäftigte sich weniger mit dem verhängnisvollen Ausrutscher von Marinus Bachleitner – der Innenverteidiger kam dabei gerade auch deshalb nicht schnell genug wieder auf die Beine, weil es ihm zuvor „wieder in die Hüfte reingeschossen hatte“ –, sondern mehr mit der fehlenden offensiven Durchschlagskraft seines Teams. Co-Trainer Ricardo Jacobi hatte den Angreifern einige markante Szenen der Partie in Videosequenzen präsentiert und ihnen dabei unter anderem die Räume aufgezeigt, die sie in aussichtsreichen Situationen übersehen hatten. Toy: „Wir wollen auf jeden Fall die drei Punkte holen, die wir gegen Traunstein verloren haben.“

Während beim Tabellen-13. SV Dornach (20 Punkte) kurzfristig Dominik Beutler angeschlagen ausfällt, ist beim Siebten Kirchheimer SC (30 Punkte) der Einsatz von Marinus Bachleitner fraglich, Stammkeeper Sebastian Kolbe kehrt unter Umständen zurück. Eine „Hiobsbotschaft“ (Toy) ereilte den KSC dann in dieser Trainingswoche: Torwart Jakob Röder blieb bei der Montagseinheit unglücklich im Rasen hängen, erlitt dabei einen Wadenbeinbruch und wurde bereits operiert. (guv)

Voraussichtliche Aufstellungen SV Dornach: Bertic – Wagatha, Albers (Hanusch), Mrowczynski, Hamdard – Kampmann, Mandler – Scholz, Todorovic, Partenfelder – Bozoglu Kirchheimer SC: Beilhardt (Kolbe) – Zielke, Bachleitner (Ereiz), Schneider, Sailer Fidalgo – Mauerer, Vollmann, Köhler – Sako, Schmöller, Reilhac