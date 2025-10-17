Dornach und Kastl ringen um wichtige Punkte im Abstiegskampf

Beim Heimspiel gegen den TSV Kastl muss der SV Dornach auf wichtige Spieler verzichten und will dennoch den direkten Vergleich gewinnen.

Geht es nach dem ausgerufenen Saisonziel, ist für die Fußballer von Landesliga-Aufsteiger SV Dornach alles im grünen Bereich, doch wenn sie in den nächsten beiden Spielen daheim gegen den TSV Kastl (Samstag, 13 Uhr) und auswärts beim SVN München (Sonntag, 26. Oktober) nicht die volle Ernte einfahren, könnte es auf der auf der Zielgeraden der Hinrunde plötzlich eng werden.

„Wir stehen oberhalb der Relegationsplätze. Da wollten wir am Ende der Runde möglichst sein, und da wollen wir jetzt auch bleiben“, sagt Dornachs Trainer Sebastian Wastl vor dem Duell mit dem punktgleichen TSV Kastl (beide 17 Zähler) und betont die Bedeutung der Partie: „Wir müssen auch den direkten Vergleich im Blick haben, der kann noch sehr wichtig werden!“

Die 0:1-Niederlage beim TSV Murnau war schnell abgehakt, der Fokus galt sofort dem nächsten Gegner, der sich zuletzt mit dem 2:1-Erfolg gegen den SB Chiemgau Traunstein nach vorne robbte und den Dreier am liebsten mit seinem ersten Auswärtssieg in dieser Saison veredeln würde. Ein Pünktchen brachte das Team aus der Gemeinde im Landkreis Altötting bis dato aus der Fremde mit (3:3 in Grünwald), landete daheim aber deutliche Heimsiege wie gegen Garmisch-Partenkirchen (6:1), den SVN München (5:1) und Kirchheim (5:2).

„Murnau war klar besser als wir, aber für das Spiel gegen Kastl gibt’s keine Ausreden. Da müssen wir alles auf den Platz legen, was wir können“, fordert SVD-Coach Wastl von seinen Schützlingen ein „gemeinschaftliches Auftreten mit Herzblut und Leidenschaft“.

Von den zuletzt kränkelnden Spielern sind bis auf Felix Partenfelder und Markus Buck alle wieder voll ins Training eingestiegen. Das gilt auch für den angeschlagenen Fabian Aicher – und für Noah Soheili. Dornachs Kapitän hatte sich im August den linken Fuß gebrochen und steht unter Umständen für einen Kurzeinsatz parat.

„Ich habe Dornach beim Spiel in Rosenheim gesehen. Das ist eine sehr kompakte Mannschaft, aber ich glaube, ich weiß, wo man sie packen kann“, zitiert die „Passauer Neue Presse“ Kastls Trainer Harry Mayer. Er will demnach auch auswärts wieder nach vorne spielen lassen und setzt dabei auf Tore von Michael Renner (10) und Sebastian Spinner (9). (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic – Wagatha, Albers, Mrowczynski, Hamdard – Rexhaj, Kampmann – Scholz, Todorovic (Ring), Tauber – Bozoglu