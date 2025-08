🗣: Dornach trotzt Kaderengpass – GAP reicht "eine starke Aktion"

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen feierte einen knappen 1:0-Erfolg gegen Wacker München. – Foto: Oliver Rabuser

Der TSV Kastl führt 3:1 gegen Aubing, lässt in der zweiten Halbzeit aber entscheidend nach. Der Kirchheimer SC belohnt sich für seine Geduld, während Murnau trotz Chancenplus mit nur einem Punkt dasteht. In Schwabing jubelt man dagegen über ein Remis, wo die Vorlage des Keepers nur das zweitbeste am Tor ist. Die Stimmen und Reaktionen der Landesliga Südost.

Sebastian Wastl, Trainer des SV Dornach: »Das Spiel gegen SB Chiemgau Traunstein war wie erwartet sehr schwer. Traunstein hat früh Druck gemacht, sehr hoch geschoben und das Spiel physisch geführt, um gleich zu zeigen, wer zuhause der Herr im Haus ist. Wir konnten aber mit Effizienz glänzen, die uns letzte Woche gefehlt hat, und haben aus den ersten zwei, drei gut ausgespielten Angriffen direkt zwei Tore erzielt. So sind wir verdient mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit gegangen. Nach der Pause haben wir durch einen klassischen Konter, der über zwei Stationen lief, das 3:0 nachgelegt. Am Ende wurde Traunstein noch einmal gefährlich und hat alles nach vorne geworfen, während uns aufgrund vieler Krankheits- und Verletzungsfälle sowie einiger Urlauber etwas die Kräfte ausgegangen sind. Wir haben aber alles reingeworfen, was wir hatten, und ich denke, das 3:2 am Ende ist für uns absolut in Ordnung.«

Fabian Lamotte, Trainer des FC Wacker München: »Wir haben über weite Strecken ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht, auch wenn uns die hundertprozentigen Chancen gefehlt haben, da der letzte Pass im letzten Drittel einfach nicht ankam. 1. FC Garmisch-Partenkirchen ist in der zweiten Halbzeit nach einer guten Kombination und einem schönen Tor verdient in Führung gegangen. Danach haben wir es nicht mehr geschafft, uns klare Möglichkeiten zu erspielen und waren am Ende nach einer Gelb-Roten Karte sowie einer Zehn-Minuten-Zeitstrafe auch noch numerisch dezimiert. Ob die Entscheidungen gerechtfertigt waren, möchte ich nicht weiter beurteilen – daran hat es jedenfalls nicht gelegen. Die Niederlage müssen wir uns schon selbst zuschreiben. Trotzdem nehmen wir die Art und Weise, wie wir phasenweise aufgetreten sind, ins nächste Spiel mit und hoffen, zu Hause wieder zu punkten. Glückwunsch an Garmisch.«

Markus Ansorge, Trainer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen: »Ich kann mich Fabi im Großen und Ganzen nur anschließen. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel mit vielen intensiven Zweikämpfen. Uns war bewusst, dass Wacker München über eine starke Offensive verfügt, deshalb haben wir mit einer Viererkette agiert und defensiv sehr gut gestanden. So konnten wir Wacker kaum Chancen ermöglichen, hatten aber selbst auch nicht viele Möglichkeiten. Auf beiden Seiten gab es zwei, drei Chancen, bei denen jeweils ein Tor hätte fallen können. Letztlich hat in der zweiten Halbzeit eine starke Aktion über Philipp Solleder und Jonas Schrimpf, der das 1:0 erzielte, den Unterschied gemacht und uns den Sieg gebracht. Dass Wacker am Ende mit zwei Spielern weniger agieren musste, hat uns natürlich in die Karten gespielt, wobei ich – wie Fabi – nicht bewerten kann, was da genau passiert ist. Wir nehmen es natürlich gerne mit und sind froh, dass wir in Überzahl die letzten zehn Minuten das Spiel für uns entscheiden konnten. Der erste Dreier war für uns wichtig, um den Anschluss ans Mittelfeld zu finden und auch für die Moral der Mannschaft. Wacker wird seinen Weg gehen, davon bin ich überzeugt.« Kastl hadert mit Remis nach 3:1 – »So wird es schwer« Fr., 01.08.2025, 20:00 Uhr TSV Kastl TSV Kastl SV Aubing München SV Aubing 3 3 Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »Wir sind gegen Aubing gleich nach 30 Sekunden mit 0:1 in Rückstand geraten – keine Ahnung, was meine Verteidigung da gemacht hat. Danach haben wir das Spiel auf 3:1 gedreht und hatten in der ersten Halbzeit riesige Chancen, um auf 4:1 oder 5:1 zu erhöhen. Die vergeben wir kläglich, da muss das Spiel eigentlich schon entschieden sein. Nach der Pause kassieren wir direkt das 2:3 und bekommen am Ende verdient das 3:3. In der zweiten Halbzeit haben wir aufgehört, Fußball zu spielen, wollten nur noch verwalten und haben keinerlei Entlastung mehr bekommen. Am Ende ist das 3:3 gerecht, und wir verlieren auch noch im Elfmeterschießen. Glückwunsch nach Aubing für das gewonnene Elfmeterschießen. Wir haben jetzt gegen zwei Top-Mannschaften jeweils einen Punkt geholt, aber es ist ärgerlich: Letzte Woche kassieren wir in der 94. Minute ein dummes Gegentor, heute geben wir eine 3:1-Führung aus der Hand. So wird es in dieser Saison schwer mit dem Klassenerhalt. Aber am Freitag geht es weiter.« Kirchheim siegt verdient und übersteht »wacklige Minuten«

Steven Toy, Trainer des Kirchheimer SC: »Im Großen und Ganzen ein verdienter Sieg. Ich der ersten Halbzeit haben wir das Spiel unter Kontrolle, machen aber unsere Torchancen nicht oder der letzte Pass ist nicht genau genug. In der zweiten Halbzeit überstehen wir 15 wacklige Minuten und machen dann die Tore zum richtigen Zeitpunkt. Wir sind über die gesamte Spielzeit geduldig geblieben und haben uns als Mannschaft auf unsere Aufgabe konzentriert.« Schwabing jubelt nach Seitfallzieher-Treffer in der 94. Minute

Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing: »Heute sind wir in der ersten Halbzeit deutlich verhaltener aufgetreten, als wir uns das vorgenommen haben. Die Konsequenz war dann auch der Zwei-Tore-Rückstand. Der Anschluss kurz vor der Pause war entsprechend wichtig für den Kopf. In der zweiten Halbzeit haben wir den Ball dann schneller und druckvoller laufen lassen. Zwar hatten wir zwei Hochkaräter, in Summe waren wir im Schlussdrittel aber zu ungenau. Dass der Ausgleich am Ende dann durch einen Kopfballassist von unserem Torhüter auf unseren Innenverteidiger entsteht, der den Ball dann per Seitfallzieher in den Winkel haut und das in der 94. Minuten , ist einfach geil. Ein gerechtes Unentschieden!« Murnau belohnt sich nicht – Unterhaching »mit Herz und Leidenschaft«