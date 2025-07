Dornach schlägt Ismaning 2:0 - Aufsteiger hoch motiviert im letzten Vorbereitungsspiel

Das letzte Testspiel war ein echter Kracher, der im Nachgang noch durchaus Gesprächsstoff liefert. Bayernligist FC Ismaning verlor seine Generalprobe gegen einen superstarken Landesliga-Aufsteiger SV Dornach mit 0:2 (0:1).

In Testspielen kommt es nicht selten vor, dass die unterklassige Mannschaft besonders motiviert ist und dann auch über sich hinauswächst. Das war sicher ein Stück weit der Fall bei dem bravourös arbeitenden SV Dornach. Die Gäste sammelten richtig Selbstvertrauen für die Premiere in der Landesliga, ließen für den höherklassigen Gegner nicht unendlich viel zu und nach vorne waren sie clever.

Ex-Ismaninger Manuel Ring trifft spektakulär beim 2:0

Bei dem 1:0 von Felix Partenfelder (15.) fand der Aufsteiger die Lücke in der Ismaninger Viererkette. Dornachs zweiter Treffer (69.) war es alleine wert, sich dieses Match anzusehen. Der ehemalige Ismaninger Manuel Ring marschierte durch das Mittelfeld, spielte nach Außen und verwertete die Hereingabe mit einer spektakulären Direktabnahme. Das war so ein richtiger Kracher von dem Routinier, der von 2012 bis 2019 in der Regional- und Bayernliga das Ismaninger Trikot trug. Ring war in diesem Vorbereitungsspiel besonders motiviert und dieses Tor war seine Heldentat.