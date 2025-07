Dornach: Müssen wieder abgezockter werden

Es ist ein klares Indiz dafür, dass die Konkurrenz leistungstechnisch sehr nah beieinander liegt: Nach drei Spieltagen in der Fußball-Landesliga Südost sind nur noch vier Mannschaften ohne Niederlage. Eine davon ist der SB Chiemgau Traunstein, der an diesem Freitag (19.30 Uhr) den SV Dornach zu seinem ersten Heimspiel der Saison erwartet.

„Ich gehe davon aus, dass sie ähnlich wie zuletzt Wasserburg physisch sehr stark sind und uns nichts schenken werden“, rechnet Dornachs Trainer Sebastian Wastl mit einer schwierigen Aufgabe, bleibt aber optimistisch: „Wir waren bisher noch nicht über 90 Minuten hinweg die schlechtere Mannschaft, wir können spielerisch und auch von der Fitness her auf jeden Fall mithalten. Wie jedes andere auch wollen wir dieses Spiel gewinnen.“

Auf ihren ersten Landesliga-Sieg überhaupt (2:1 gegen Schwabing) ließen die Dornacher 1:2-Niederlagen in Kirchheim und gegen Wasserburg folgen. Während sie beim Auftakt die Angelegenheit just in dem Moment entschieden, als die Gäste es versäumten, den Sack zuzumachen, fehlte es zuletzt an genau dieser Effizienz. Wastl: „Wir erarbeiten uns genügend gute Chancen, doch davon können wir uns leider nichts kaufen – die Jungs müssen vor dem Tor wieder abgezockter werden.“ Gerade diese Qualität habe seine Elf auf dem Weg zur Bezirksliga-Meisterschaft ausgezeichnet, findet Wastl und erinnert sich nur zu gern an das 5:1 beim TSV Ampfing, als der Gegner das Spiel bestimmte und Dornach nach einer Stunde 3:0 führte.

Gegner Traunstein – das für Dienstag vorgesehene Nachholspiel gegen den Kirchheimer SC fiel aus – hat aus zwei Partien vier Punkte geholt. Der Tabellenzehnte muss voraussichtlich auf seinen verletzten Torjäger Julian Höllen verzichten, während mit Noah Soheili eine Konstante im Dornacher Gefüge mit Sicherheit längere Zeit ausfällt. Der 28-Jährige war im Spiel gegen Wasserburg beim Versuch, einen Schuss zu blocken derart unglücklich am Fuß getroffen worden, dass er sich den linken Fuß brach und mindestens sechs Wochen fehlt. „Das ist tatsächlich meine erste schlimmere Verletzung als Fußballer, aber Stand jetzt komme ich um eine Operation herum“, sagt der neue Kapitän des Teams und hofft, dass die Magnetresonanztomografie (MRT) eine Schädigung der Bänder ausschließt. Weiter außen vor ist auch Simon Reitmayer, der sich im Training einen Riss des Syndesmosebandes zuzog und noch einige Wochen zuschauen muss. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic – Hamdard, Mrowczynski, Albers, Reiter – Aicher, Rexhaj, Kampmann, Partenfelder – Ring – Bozoglu.