Dornach mit Senkrechtstart in der Landesliga: "Richtig Bock"

Mit Rückkehrer Alexander Mrowczynski, Maurice Albers, Simon Hamdard – sie bildeten mit Linksverteidiger René Reiter die Abwehr-Viererkette – und Leon Rexhaj brachte das Trainergespann gleich vier Neuzugänge von Beginn an. Der überzeugende Meister der Bezirksliga Nord startete mutig in die Partie und hatte zunächst mehr Ballbesitz, musste dann aber einen ersten Dämpfer hinnehmen. Im Vorwärtsgang tief in der Hälfte des Gegners verloren die Platzherren den Ball, Schwabing konterte und ging nach einer Viertelstunde durch Ivan Mijatovic (zuletzt VfR Garching) in Führung. „Da haben die Jungs gemerkt, wie schnell das in der Liga nach einem Ballverlust gehen kann“, sagte Wastl. Es folgten unruhige Minuten seiner Schützlinge, die dann bei einem erneuten Mijatovic-Abschluss prompt das Glück des Tüchtigen hatten.

Ausgleich fiel für den SV Dornach mit der Halbzeit