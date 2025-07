Dornach mit Senkrechtstart – 305 Zuschauer sehen 2:1-Sieg

Was für ein Start! Noch bevor die Saison mit dem Eröffnungsspiel offiziell beginnt, sacken die Fußballer des SV Dornach die ersten drei Landesliga-Punkte der Klubgeschichte ein und gewinnen ihr Heimspiel gegen den FC Schwabing vor 305 Zuschauern mit 2:1.

„Wir mussten gar nicht viel justieren und haben da schon gemerkt, dass die Jungs so richtig Bock haben und einfach nur auf den Platz wollen“, sagte Coach Sebastian Wastl über die Minuten vor dem Pausenpfiff und die letzten Kommandos gemeinsam mit Spielertrainer Manuel Ring.

Mit Rückkehrer Alexander Mrowczynski, Maurice Albers, Simon Hamdard – sie bildeten mit Linksverteidiger René Reiter die Abwehr-Viererkette – und Leon Rexhaj brachte das Trainergespann gleich vier Neuzugänge von Beginn an. Der überzeugende Meister der Bezirksliga Nord startete mutig in die Partie und hatte zunächst mehr Ballbesitz, musste dann aber einen ersten Dämpfer hinnehmen. Im Vorwärtsgang tief in der Hälfte des Gegners verloren die Platzherren den Ball, Schwabing konterte und ging nach einer Viertelstunde durch Ivan Mijatovic (zuletzt VfR Garching) in Führung. „Da haben die Jungs gemerkt, wie schnell das in der Liga nach einem Ballverlust gehen kann“, sagte Wastl. Es folgten unruhige Minuten seiner Schützlinge, die dann bei einem erneuten Mijatovic-Abschluss prompt das Glück des Tüchtigen hatten.

Kurz vor dem Wechsel fingen sich die Dornacher wieder, bestraften dann ihrerseits einen Ballverlust des Tabellen-13. der Vorsaison und holten einen Eckstoß heraus. Der landete nach einer Kopfballverlängerung auf dem Schädel von Innenverteidiger Hamdard, und unter dem Jubel der SVD-Fans ging es mit dem 1:1 in die Halbzeitpause, ohne dass der Schiedsrichter noch einmal zur Mitte bat (45.+1).

„Wir haben dann in der Kabine besprochen, nicht nur auf Klein-Klein und Kurzpassspiel zu setzen, sondern mehr mal lange Bälle die Linie runter oder diagonal zu spielen“, sagte Wastl. Angreifer Can Bozoglu hatte da offensichtlich gut zugehört, denn dessen Diagonalflanke drückte der in der Mitte lauernde Rexhaj aus sechs Metern per Kopf über die Linie (64.). „Wir sind eigentlich nicht so für Kopfballtore bekannt“, freute sich Wastl über den gelungenen Einstand der Talente Hamdard (19) und Rexhaj (18): „Wir sind glücklich – das sind drei Punkte im Kampf gegen den Abstieg.“

In der Schlussphase drückten die Gäste gegen eine stabile Dornacher Defensive auf den Ausgleich, tauchten aber nur noch einmal in Person von Giacinto Sibilia gefährlich vor dem Kasten auf. (guv)

SV Dornach – FC Schwabing 2:1 (0:1) Dornach: Bertic – Reiter (77. Buck), Mrowczynski, Albers, Hamdard – Aicher (59. Heise), Rexhaj, Soheili, Partenfelder (70. Scholz) – Ring – Bozoglu (83. Tauber). Tore: 0:1 Mijatovic (15.), 1:1 Hamdard (45.+1), 2:1 Rexhaj (64.) Schiedsrichter: Christopher Schwarzmann (TSV Scheßlitz) – Zuschauer: 305