Dornach kämpft auf Aschheimer Kunstrasen um Klassenerhalt

Trainer Wastl sieht gegen Traunstein den größeren Willen als Schlüssel zum Erfolg, denn beide Teams stehen punktgleich kurz vor der Abstiegszone.

Das Schlüsselspiel steigt ausgerechnet auf dem Kunstrasenplatz des in der Bezirksliga um den Aufstieg mitspielenden Ortsrivalen FC Aschheim: Die Landesliga-Fußballer des SV Dornach wollen an diesem Samstag (15 Uhr) im Duell mit dem punktgleichen SB Chiemgau Traunstein drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren.

„Die Rasenplätze sind nach den Minusgeraden der letzten Tage immer wieder gefroren und daher von der Gemeinde Aschheim gesperrt worden“, sagt Dornachs Trainer Sebastian Wastl, der froh ist, dass der FCA hilft und seinen Kunstrasen zur Verfügung stellt. Den Platz kennen die Dornen bereits aus Trainingstagen in der Winterpause, und auch die letzte Einheit am Donnerstag fand dort statt: „Wir konnten kurzfristig draufgehen.“

Trotz der Bedeutung der Partie wollte sich Wastl mit taktischen Details nicht lange aufhalten: „Das Spielfeld ist kleiner, es geht alles viel schneller. Es kommt einzig und allein darauf an, welche Mannschaft den größeren Willen hat.“ Dass die Dornacher den Gegner schlagen können, haben sie beim 3:2-Erfolg in der Hinrunde bewiesen, allerdings will Wastl das Resultat nicht überbewerten: „Allerdings haben wir da aus unseren ersten drei Chancen drei Tore gemacht, und Traunstein war ein unangenehmer Gegner, der nicht aufgegeben hat.“

Jetzt stehen beide Teams mit je 20 Zählern knapp über dem Strich, laufen also Gefahr, im Falle einer Niederlage in der gefährdeten Zone zu landen und dort bei nur noch einem ausstehenden Spiel in diesem Jahr auch zu überwintern. Gegen Dornach und Karlsfeld (in der nächsten Woche) als direkte Konkurrenten im Abstiegskampf dürfe man „auf keinen Fall verlieren“, hatte SBC-Abteilungsleiter Uli Habl vor dem 2:3 gegen Hallbergmoos gefordert. Mit acht Niederlagen auf eigenem Platz weisen die Traunsteiner eine schlimme Heimbilanz auf, verzeichnen dafür aber eine ausgeglichene Auswärtsquote.

Torjäger Julian Höllen hat seine Rot-Sperre abgesessen und war in der Vorwoche schon wieder dabei, bei den Dornachern weilt Simon Kampmann nach seinem Platzverweis in Wasserburg (0:3) und der daraus resultierenden Sperre für zwei Spiele bereits in der Winterpause. (guv)