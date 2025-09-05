Dornach ist auf Mitaufsteiger Aubing „ziemlich gespannt“

So wirkliche Glücksgefühle hat Manuel Ring nicht, wenn er über Unentschieden spricht. Der Spielertrainer des SV Dornach ist Fußballer durch und durch. Er will immer gewinnen und Remis ist nicht Sieg. Vor dem Heimspiel gegen den SV Aubing (Sonntag, 13 Uhr) dürften die Trauben aber sehr hoch hängen.

Die Tabelle der Landesliga Südost besteht aus 13 Mannschaften auf einem ähnlichen Niveau und dann den sieben Rest-Vereinen, die mehr oder weniger abfallen. Dornach ist mittendrin in den 13 oberen Teams, die alle nur fünf Punkte auseinander liegen. Für den Aufsteiger kann sich das sehen lassen, aber in neun Spielen hatte man jetzt schon vier Punkteteilungen. Ring gibt aber auch zu, dass man bei den Gastspielen in Unterföhring und Grünwald nach dem Spielverlauf gut leben konnte.

Nun geht es im Sonntagsheimspiel gegen den Mitaufsteiger SV Aubing, der vor der Saison als potenzielle Überraschungsmannschaft Richtung Meisterkampf gehandelt wurde. „Ich bin auf den Gegner ziemlich gespannt“, sagt Manuel Ring. Aubing stand zwischenzeitlich an der Spitze der Tabelle und liegt nun mit 15 Punkten nach neun Spielen auch nur zwei Zähler vor den Dornachern. Der Aufsteiger hatte zuletzt wechselhafte Resultate, aber die knappe 2:3-Niederlage bei Meisterschaftsfavorit Wasserburg und der 5:1-Kantersieg über Traunstein sollten Warnung genug sein.

Stürmer Can Bozoglu fehlt urlaubsbedingt – Elf wird umgebaut

Die Startelf von Grünwald muss der SVD auf mindestens einer Position verändern. Der Angreifer Can Bozoglu hat sich in den Urlaub verabschiedet. Ring selbst kann in der Offensive noch nicht auf dem Platz helfen. Er hat unter der Woche nach seiner muskulären Verletzung erstmals wieder mittrainiert, braucht aber noch einige Zeit. Aber dafür hat man mit den beiden Last-Minute-Zugängen Qualität dazugewonnen. Adama Diarra hatte nicht nur wegen seinem Tor im Premierenspiel einen starken Einstand. Ring kann sich auch bei Asaad Khalil einen Einsatz vorstellen, „denn dafür haben wir sie ja geholt“. Trotz Urlaubern und einiger angeschlagener Spieler hat man immer noch einen starken Kader mit guten Optionen auf der Bank. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Cuni, Buck, Hanusch, Mrowczynski, Wagatha, Kampmann, Mandler, Partenfelder, Tauber, Aicher, Diarra (Scholz).