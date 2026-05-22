Dornach in der Relegation: Balanceakt zwischen Risiko und Geduld

Schwerstarbeit: Für den Einzug in die 2. Runde muss Dornach (Simon Kampmann/l., Marko Todorovic) gegen Planegg (Valentino Gavrich) einen 2:4-Rückstand ausbügeln. – Foto: Dagmar Rutt

Der SV Dornach empfängt am Samstag den SV Planegg-Krailling im Relegations-Rückspiel. Die Planegger Angreifer Aleksandar Demonjic und Valentino Gavric trafen im Hinspiel nicht – zusammen haben sie 45 Saisontore erzielt.

Für das abschließende Freitagstraining hatten die Interimstrainer Alexander Mrowczynski und Markus Hanusch neben einem lockeren Aufgalopp der Akteure vor allem auch die Besprechung taktischer Details angesetzt. Nimmt man das reine Resultat im Relegationshinspiel beim SV Planegg-Krailling her, sollte die Taktik schnell erzählt sein, denn grundsätzlich müssen die Landesliga-Fußballer des SV Dornach am Samstag (16 Uhr) volles Risiko gehen, um trotz dieser 2:4-Niederlage noch die zweite Runde zu erreichen.

Aber jetzt müssen wir eben mehr denn je als Mannschaft zusammenstehen, es ist schließlich noch nichts verloren.

Alexander Mrowczynski (Interimstrainer SV Dornach)

„So einfach ist es natürlich nicht. Zumal der Gegner unfassbar ballsicher ist und einen sehr gepflegten Fußball spielt“, richtet sich Mrowczynski darauf ein, dass die Planegger nur darauf warten, ihre torhungrigen Angreifer Aleksandar Demonjic (32 Saisontreffer) und Valentino Gavric (13) bei schnellen Kontern entsprechend in Szene zu setzen.

„Da kassierst du vier Stück, und keiner der beiden trifft gegen uns – das ist schon verrückt“, hatte der Coach an Einstellung, Leidenschaft und Spielverständnis seiner Schützlinge nichts zu mäkeln, betrachtete aber „die individuellen Fehler bei allen vier Gegentoren“ als eine Problematik, die so nicht wieder auftreten dürfe. „Irgendwie spiegelt das unsere ganze Saison wider“, sagte der 34-Jährige. „Aber jetzt müssen wir eben mehr denn je als Mannschaft zusammenstehen, es ist schließlich noch nichts verloren.“

Clever sein, geduldig sein und nicht zu früh zu viel wollen – das ist die Devise für den anstehenden Auftritt. Und womöglich finden die Dornen ausgerechnet in dieser so wichtigen Partie zu ihrer Heimstärke zurück, denn in dieser Saison entschieden sie vor eigenem Publikum gerade einmal vier Begegnungen für sich.

„Sie haben Qualität, das haben sie immer wieder gezeigt“, sagte Planeggs Trainer Pero Vidak am Mittwoch über den Kontrahenten, wird aber mit seinen Mannen sicher alles dafür tun, dass der Bezirksligist die zweite Relegationsrunde erreicht. Wie hatte doch der Sportliche Leiter Martin Woytalla mit Blick auf die mittelfristige Planung des Klubs gesagt: „Wenn es dieses Jahr schon mit dem Aufstieg klappt, wäre es toll.“ (guv)