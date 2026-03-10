Dornach II mehr als eine Nummer zu groß für Waldtrudering II

Kapitän Flo Horsts Team verteidigte über 90 Minuten nicht konsequent genug – Foto: TSVW

Nach solider Vorbereitung zur Rückrunde, in der man sogar gegen zwei Kreisklasseteams ungeschlagen blieb, ging es für Schwarz-Gelb zum Rückrundenauftakt nach Dornach. Dort wartete mit dem bislang ungeschlagenen Tabellenzweiten ein harter Brocken. Das Heimteam übernahm den Erwartungen entsprechend früh das Kommando. Hohes Pressing in Kombination mit unpräzisem Aufbau der Gäste führte gleich zu Beginn zu zwei noch harmlosen Annäherungen seitens der Gastgeber. Dennoch dauerte es keine 15 Minuten, ehe der Spielstand auf 2:0 gestellt wurde. Zunächst vertändelte Hodrus im eigenen 16er den Ball, was sofort bestraft wurde (12.), und wenig später ließ man in Folge eines Einwurfs zu viel Abstand, sodass der Dornacher Stürmer aus 13 Metern abschließen konnte und der Ball von Zariello noch leicht abgefälscht den Weg in das Tor fand (15.). Mit diesem frühen Doppelschlag sichtlich zufrieden nahm Dornach einen Gang raus. Die Gäste brauchten dennoch weitere 10 Minuten, um richtig im Spiel anzukommen. Ab Mitte der ersten Hälfte lief der Ball etwas besser in den eigenen Reihen . Bis auf einen eher harmlosen Distanzschuss von Blaudzun kam es aber zu keiner nennenswerten Torchance auf Gästeseite, und da auch die Hausherren ihre Angriffe nicht mehr in letzter Konsequenz zu Ende spielten, ging es mit 2:0 in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel wollte man an die letzten 15 Minuten anknüpfen und weiter Paroli bieten. Ein erneuter Doppelschlag der Heimmannschaft nach nur 8 Minuten in Durchgang zwei begrub aber jegliche Hoffnungen eines echten Aufbäumens. Nach einer Ecke landete der zweite Ball wie so oft in der Partie bei Dornach, der Außenspieler gewann das 1 gegen 1 mit Doose und spielte auf einen sträflich am 11er-Punkt alleine gelassenen Dornacher, der dankend einschob (51.). Keine zwei Minuten später stimmte die Abstimmung bei einer Halbfeldflanke nicht, sodass weder Wulf am ersten Pfosten noch Stöcklin noch Niksch am zweiten entscheidend vor dem einlaufenden Dornacher Stürmer an den Ball kamen, der abgeklärt einköpfte (53.). In der Folge lief die Partie eher highlightarm vor sich hin, da Waldtrudering im Vorwärtsgang kaum Brauchbares aufs Parkett brachte und die Gastgeber dem Spielstand entsprechend weniger für ihr eigenes Spiel taten. Das nachlässige Verteidigen von Standards blieb aber Thema: Nach einer Ecke wurde nicht konsequent geklärt und ein Dornacher konnte frei im 5-Meter-Raum einschieben (60.). Den einzigen Abschluss der Gäste in Durchgang zwei gab in der Folge Zarriello ab, als Manchevski den Ball hoch erobern konnte. Zarriello verlor aber beim Abschluss aus der Drehung die Bodenhaftung und zielte so aus aussichtsreicher Position klar über das Tor. In der Schlussphase zeigten sich dann Auflösungserscheinungen auf Seiten der Waldtruderinger. Nach einem Ballverlust im Vorwärtsgang schaltete man zu langsam, sodass der Dornacher Konter trotz numerischer Unterzahl zum 6:0 verwertet werden konnte (83.). Danach hätte Horst beinahe seinen eigenen Torwart überwunden, ehe Wulf vor die Füße eines Angreifers klärte, dessen Abschluss gerade noch entschärft werden konnte. Den Endstand besorgten die Hausherren dann erneut nach einem Standard, als eine Freistoßflanke am langen Pfosten Richtung Mitte gelegt wurde, man den ersten Abschluss noch blocken konnte, der zweite Ball aber zum dritten Mal in dieser Partie von einem alleingelassenen Dornacher im 16er verwertet wurde (93.).

Am Ende steht eine auch in dieser Höhe verdiente Niederlage, da man es einem spielerisch überlegenden Gegner durch nachlässiges Verteidigen zum Teil sehr leicht machte, Tore zu erzielen. Jetzt gilt es, diese (Nicht-)Leistung schnell abzuhaken und sich fokussiert auf Tabellennachbarn Anzing-Parsdorf II vorzubereiten, um beim heimischen Rückrundenauftakt wieder auf einen grünen Zweig zu kommen.