Dornach II bleibt ungeschlagen im Aufstiegskampf der A-Klasse 6

Nach dem 3:0-Sieg über Moosach/Bruck verteidigt Dornach II die Tabellenführung knapp vor Baldham II und Kirchheim II.

Hinterher sitzen die Fußballer des SV Dornach II noch im Vereinsstüberl zusammen – wie so oft nach ihren Spielen in der A-Klasse 6. Bei Chili con Carne und Bier wird jedoch kaum über die zurückliegenden 90 Minuten gegen die SG Moosach/Bruck gesprochen, was ganz im Sinne von Coach Dennis Merdzanic ist.

„Wir sind nach dem Abpfiff zusammengekommen und haben gleich gesagt, dass wir dieses Spiel abhaken“, berichtet der SVD-Trainer. Denn gegen den Tabellenvorletzten habe seine Elf „eine der schlechtesten Leistungen in dieser Saison gezeigt“. Und doch kann Merdzanic dem Auftritt auch etwas Positives abgewinnen. „Vergangene Saison hätten wir so ein Spiel vermutlich nicht gewonnen“, glaubt der Dornacher Coach. Inzwischen aber sei sein Team so reif, dass es auch schlechte Partien gewinne – so wie beim 3:0 gegen Moosach/Bruck.

Vergangene Saison hätten wir so ein Spiel vermutlich nicht gewonnen.

Dennis Merdzanic (Trainer SV Dornach II)

Durch den Erfolg bleibt die SVD-Reserve auch im elften Ligaspiel ungeschlagen und blickt somit auf eine komplette Hinserie ohne Niederlage zurück. Und dennoch geht es an der Tabellenspitze der A-Klasse 6 weiterhin eng zu: Nur einen Zähler liegt der Spitzenreiter aus Dornach vor den punktgleichen Teams aus Baldham und vom Kirchheimer SC II. Sollte es in der Rückrunde so weitergehen, dann muss sich der Merdzanic-Elf also auf ein Herzschlagfinale im Aufstiegskampf einstellen.

Wobei sein SVD gute Karten habe, ist der Coach überzeugt. Von der individuellen Qualität her sei der Kader „überragend“, betont er. Überdies sei das Team inzwischen eine Einheit geworden, was sich unter anderem in Aktionen wie dem gemeinsamen Chili-Essen nach dem Spiel zeige. „Die Jungs kennen sich untereinander, die Stimmung in der Kabine ist richtig gut“, betont Merdzanic. Dies gelte auch nach schwachen Spielen – so wie dem jüngsten Heimauftritt gegen die Spielgemeinschaft aus Moosach und Bruck.

Dabei erwischen die favorisierten Platzherren einen Start nach Maß. Schon nach fünf Minuten landet die Kugel etwas glücklich vor den Füßen des am Fünfmeterraum lauernden Armir Sylaj. Der 24-Jährige hat daraufhin wenig Mühe, den Ball aus kurzer Distanz ins Tor zu schieben – zum frühen 1:0.

In der Folge hat der SVD mehrfach ein zweites Tor auf dem Fuß, lässt jedoch auch beste Chancen ungenutzt. „Wir sind leider in alte Muster zurückverfallen, haben komplizierte Bälle gespielt und wollten mit dem Kopf durch die Wand“, kritisiert Merdzanic. Nach der Pause ändert sich daran nur wenig, und dennoch kann Dornach in der 54. Minute das ersehnte zweite Tor nachlegen.

Ausgangspunkt ist dabei ein Solo des eingewechselten Diaeddine Hareb, der in den gegnerischen Strafraum eindringt und dort zu Fall gebracht wird. Den fälligen Strafstoß – „aus meiner Sicht ein klarer Elfmeter“, so Merdzanic – verwandelt Kapitän Artur Geodakyan mit seinem neunten Saisontor. Kurz darauf fliegt ein Spieler der Gäste mit Gelb-Rot vom Platz, „und das hat uns in die Karten gespielt“, sagt der SVD-Trainer. Dennoch gelingt seiner Mannschaft in Überzahl nur noch ein weiterer Treffer durch den eingewechselten Moritz Grunenberg, der in der 90. Minute den 3:0-Endstand herstellt.

„Wir haben schon vor der Saison im Verein als Ziel festgelegt, dass wir die Lücke zwischen Erster und Zweiter Mannschaft verkleiner wollen“, sagt Dennis Merdzanic. Wobei er sogleich hinzufügt: „Das heißt natürlich nicht, dass die Erste Mannschaft runtergehen soll, sondern wir wollen in die Kreisklasse aufsteigen.“ (ps)

SV Dornach II – SG Moosach/Bruck 3:0 (1:0) SVD: Dörsch, Viehweger (46. Avdullahi), Vogel (64. Breitner), Geodakyan, Sylaj (46. Hareb), Roth, Oktay, Zimmermann, Bittl, Gashi (69. Altinsöz), Khalil (61. Grunenberg). Tore: 1:0 Sylaj (6.), 2:0 Geodakyan (54.; Foulelfmeter), 3:0 Grunenberg (90.). Gelb-Rot: Beck (55.). Schiedsrichter: Jonathan Wagner (TSV Egmating) – Zuschauer: 45.